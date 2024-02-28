ISW: РФ не припиняє наступ під Авдіївкою для виснаження ЗСУ

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія інтенсивно наступає під Авдіївкою, щоб завадити українським військовим створити більш підготовлені нові оборонні позиції після відходу з населеного пункту.

Російські війська продовжують наступ під Авдіївкою, щоб позбавити українських солдатів перепочинку, який дозволив би їм створити більш важкопрохідну лінію оборони біля нещодавно захопленого РФ населеного пункту. Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW ), оприлюдненому в середу, 28 лютого.

Як ідеться в огляді, зараз окупаційні війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичева, Орлівки та Тоненького, де Збройні сили України (ЗСУ) створили оборонні позиції для прикриття відходу з Авдіївки та відбиття подальших російських наступальних операцій.

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За даними оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", станом на 27 лютого українські війська стабілізували свої оборонні рубежі по лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичів. Водночас українські військові оглядачі охарактеризували укріплення ЗСУ на захід від Авдіївки як такі, що "розчаровують" та "є проблемними".

Як припускають аналітики ISW, протягом найближчих тижнів російські війська можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки. Втім, за їхніми оцінками, рельєф місцевості та водні об'єкти на захід від Авдіївки, особливо водойма, що пролягає між Бердичевом і Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того "відносно повільний темп російського просування в цьому районі".

"Ця складна місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні переваги росіян і дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть кінцевій кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль в цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять свої атакуючі елементи", - йдеться в звіті.

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