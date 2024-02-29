На Донеччині ЗСУ вибили окупантів з Красногорівки

Російські військові атакували південно-східну частину Красногорівки поблизу Мар'їнки та увійшли до міста, але Сили оборони України не дали їм закріпитися, повідомили в 3-й ОШБр.

Сили оборони України вибили російські окупаційні війська з міста Красногорівка на Донеччині. Про це повідомила ввечері середи, 28 лютого, Третя окрема штурмова бригада (ОШБр).

Напередодні війська РФ "накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до міста". Аби не дозволити їм закріпитися, бійці 1-го й 2-го штурмових батальйонів провели бойову операцію з зачистки міста.

"За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат - близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми". Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ", - зазначається в повідомленні.

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Майже 40 штурмів за добу на Новопавлівському напрямку

Згідно з оприлюдненим зранку четверга, 29 лютого, зведенням генерального штабу Збройних сил України(ЗСУ), впродовж доби на Новопавлівському напрямку війська РФ провели 38 атак з метою прорвати оборону українських сил у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області.

Крім того, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 25 атак російських військ, на Бахмутському - 9, на Лиманському - 12, на Куп'янському - 2, на Оріхівському - одну.

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