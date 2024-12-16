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ПолітикаЄвропа

Сікорський: До мирних перемовин слід примушувати Росію

Валерій Сааков
16 грудня 2024 р.

Євросоюз і Сполучені Штати мають допомогти України досягти кращої переговорної позиції на майбутніх перемовинах з Москвою, до яких треба примушувати агресора, а не жертву, вважає глава МЗС Польщі Сікорський.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський Фото: Czarek Sokolowski/AP/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що до мирних перемовин між Києвом і Москвою слід примушувати саме Росію, а не Україну. Відповідну заяву Сікорський зробив у понеділок, 16 грудня, в Брюсселі. 

"Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", - заявив Сікорський, якого цитує інформагенція AFP.

Керівник дипломатичного відомства Польщі також переконаний, що ЄС потрібно "ще більше мобілізуватися" на тлі майбутнього приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.

Сікорський пообіцяв посилення санкцій проти РФ під час головування Польщі в ЄС

Також очільник МЗС Польщі Сікорський запевнив, що під час головування Польщі в Раді ЄС санкції проти Росії лише посилюватимуть. "За нашого головування ми сподіваємося ущільнити вже накладені санкції і накласти нові, особливо на так званий російський тіньовий флот, тобто на ці дуже небезпечні танкери, які призводять до гігантського забруднення довкілля (...) й зараз на Азовському морі, і які є загрозою як геополітичною, так і економічною", - сказав Сікорський, якого цитує українська служба "Польського радіо".

Нині Сікорський проводить активні консультації з європейськими партнерами, оскільки з 1 січня розпочинається піврічне головування Польщі в ЄС. На 18 грудня запланована зустріч Сікорського з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом України Володимиром Зеленським і кількома європосадовцями та лідерами європейських країн, де мають обговорювати в тому числі й розміщення миротворчих сил на території України.

Нагадаємо, Трамп раніше постійно наголошував, що зуміє буквально за кілька днів покласти край війні Росії проти України одразу після того, як вступить на посаду в січні наступного року. Це викликало побоювання в Києві та Європі, що Вашингтон, який нині є найвагомішим союзником України за обсягами економічної й військової підтримки, може підштовхнути Київ до поступок Москві, зокрема територіальних, після майже трьох років кривавої російсько-української війни.

 

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