Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знову приїхав у Росію.

"Енергопостачання - питання національної безпеки! Тож поїхали", - написав Сіярто у Facebook у п'ятницю, 30 серпня, а через кілька годин опублікував фото з Санкт-Петербурга.

Пізніше Сіярто виклав фото зустрічі з керівником правління російської державної компанії "Газпром" Олексієм Міллером.

"Енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу. Справа не в ідеології, справа в математиці. Щоб сказати це сьогодні в Європі, потрібна неабияка сміливість, але Угорщина задоволена російською енергетичною співпрацею, яка є однією з гарантій продовольчої безпеки країни. Вже через місяць, 1 жовтня, розпочнеться новий газовий рік, також розпочнеться опалювальний сезон. Наша відповідальність зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків", - написав міністр.

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Минулого місяця в Росію їздив Орбан

На початку липня в Росію з "миротворчою місією" приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його візит відбувся за кілька днів після поїздки в Київ і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

У Москві Орбан зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. На пресконференції після зустрічі Орбан заявив, що виявив, наскільки різні та "далекі одна від одної" позиції України та Росії, і що для припинення "конфлікту" потрібно буде "багато кроків". Поїздку Орбана до Путіна розкритикували в Європейському Союзі.