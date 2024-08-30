  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУгорщина

Сіярто знову приїхав у Росію

Роман Губа
30 серпня 2024 р.

Глава МЗС Угорщини прилетів у Санкт-Петербург і зустрівся з очільником "Газпрому".

https://p.dw.com/p/4k6RF
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Петер СіяртоФото: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знову приїхав у Росію.

"Енергопостачання - питання національної безпеки! Тож поїхали", - написав Сіярто у Facebook у п'ятницю, 30 серпня, а через кілька годин опублікував фото з Санкт-Петербурга. 

Пізніше Сіярто виклав фото зустрічі з керівником правління російської державної компанії "Газпром" Олексієм Міллером.

"Енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу. Справа не в ідеології, справа в математиці. Щоб сказати це сьогодні в Європі, потрібна неабияка сміливість, але Угорщина задоволена російською енергетичною співпрацею, яка є однією з гарантій продовольчої безпеки країни. Вже через місяць, 1 жовтня, розпочнеться новий газовий рік, також розпочнеться опалювальний сезон. Наша відповідальність зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків", - написав міністр. 

Читайте також: ЄС: санкції України проти російського "Лукойла" не загрожують поставкам нафти в Угорщину

Минулого місяця в Росію їздив Орбан

На початку липня в Росію з "миротворчою місією" приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його візит відбувся за кілька днів після поїздки в Київ і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. 

У Москві Орбан зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. На пресконференції після зустрічі Орбан заявив, що виявив, наскільки різні та "далекі одна від одної" позиції України та Росії, і що для припинення "конфлікту" потрібно буде "багато кроків". Поїздку Орбана до Путіна розкритикували в Європейському Союзі.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Угорщини Віктор Орбан

Чиї інтереси висловив Орбан під час візиту до Києва

Чиї інтереси висловив Орбан під час візиту до Києва

Пропозиція негайно припинити вогонь, зроблена угорським прем'єром Віктором Орбаном президенту України Володимиру Зеленському, співзвучна з інтересами Москви. DW з'ясовувала в експертів, чи був у Орбана на це мандат ЄС.
Політика4 липня 2024 р.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський у Києві 2 липня 2024

Зеленський про "миротворчість" Орбана: Путін не поважає слабких

Зеленський про "миротворчість" Орбана: Путін не поважає слабких

Росія сприйматиме як посередників у переговорах з Україною лише США, Китай чи ЄС, переконаний Володимир Зеленський. Він скептично оцінює "посередницькі зусилля" прем'єра Угорщини, бо Путін "не поважає тих, хто слабкий".
Конфлікти8 липня 2024 р.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан і президент РФ Володимир Путін у Москві 5 липня 2024

Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з РФ - ЗМІ

Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з РФ - ЗМІ

Прем'єр Угорщини після "турне миру" написав листа голові Євроради, в якому заявив, що Трамп готовий негайно виступити посередником між РФ і Україною, а також закликав Євросоюз відновити дипломатичні відносини з Росією.
Політика16 липня 2024 р.
Більше публікацій