Шольц: Росія не досягла жодної зі своїх цілей у війні проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) зазначив, що Росія не досягла жодної зі своїх цілей у війні проти України, намічених на початку кампанії. Таку думку очільник федерального уряду Німеччини висловив у в інтерв'ю виданню T-Online, оприлюдненому в суботу, 14 травня.

За словами Шольца, російські війська не змогли завоювати Україну, а вона натомість захищає себе "з великим вмінням, мужністю й духом саможертовності". Так само НАТО не відступив, а натомість посилив свій східний фланг. До того ж Альянс стане ще сильнішим, коли до нього приєднаються Фінляндія та Швеція, зауважив керівник німецького уряду.

Втрати більші, ніж за 10 років війни в Афганістані

Федеральний канцлер також згадав і те, що за понад два місяці війни в Україні російська армія зазнала величезних втрат - значно дошкульніших, ніж за десять років війни колишнього СРСР в Афганістані.

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На переконання канцлера ФРН, Путіну поволі має стати зрозуміло, що вихід з цієї ситуації пролягає лише через порозуміння з Україною. Канцлер також наголосив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну, і в питанні постачання зброї, і щодо подальших санкцій проти РФ. "Оскільки наша мета полягає в тому, щоб спроби російського вторгнення провалилися", - наголосив він.

Не тримає зла на посла Мельника за образливі слова

Під час розмови журналісти також вказали на образливі закиди з боку посла України в ФРН Андрія Мельника, який раніше дозволив собі назвати Шольца "ображеною ліверною ковбасою". На це Шольц відповів: "Вже багато тижнів Україна перебуває в стані війни. Тож не варто прискіпливо зважувати кожне слово".

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Питання санкцій

Ще одним аспектом, про який нагадали журналісти видання, стали запровадженні Заходом санкції проти Росії у відповідь на розв'язану Кремлем війну проти України, що, на думку газетярів, поки що не принесли відчутного результату. Натомість на переконання німецького канцлера, введені обмежувальні заходи "демонструють дуже вагомий вплив". "Російська економіка сильно постраждала від них, а її шанси на розвиток вкрай обмежені", - вважає Шольц.

На тлі цього він нагадав, що мета запроваджених західними країнами санкцій саме й полягала в тому, щоб змусити Росії припинити бойові дії та вивести з України свої війська. "Колись Росія буде змушена це збагнути, а саме, що єдина ймовірна можливість того, що санкції колись будуть припинені, це угода з Україною - і це не може бути мир на продиктованих (Росією. - Ред.) умовах", - наголосив Шольц.

Чи приїде Шольц до Києва?

Примітно, що Шольц не відповів чітко на запитання щодо планів можливої поїздки Шольца до Києва. "Політично відповідальна людина має їхати до Києва насамперед тоді, коли є конкретні речі, які необхідно обговорити на місці. Наша підтримка України залишається у будь-якому разі", - зазначив канцлер.

Водночас він позитивно оцінив той факт, що вдалося загладити непорозуміння з зірваним візитом федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до України, а також те, що нещодавно Київ змогли відвідати голова Бундестагу, а також очільниця МЗС ФРН.

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