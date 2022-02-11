Шольц очікує від РФ чітких кроків щодо деескалації ситуації навколо України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав Москву вжити заходів для зменшення напруги, викликаної великою кількістю російських військ поблизу українського кордону. Про це Шольц заявив після спільної зустрічі із президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністрами Естонії та Латвії Каєю Каллас та Кріш'янісом Каріньшем у Берпіні, в четвер, 10 лютого.

За його словами агресія РФ проти України призведе до дуже тяжких економічних, політичних та стратегічних наслідків для Москви. "Ми очікуємо від Москви чітких кроків, аби знизити нинішню напругу в регіоні. Деескалація - це вимога часу", - заявив канцлер ФРН.

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Співрозмовники Шольца своєю чергою вказали на необхідність подальшого укріплення східних кордонів НАТО, підвищення ролі Німеччини в урегулюванні конфлікту з Росією та єдності в лавах Північноатлантичного альянсу. Будь-який прояв нерішучості чи відсутність єдності може дати Росії хибний сигнал, заявила естонська прем’єрка Кая Каллас. Надважливо, аби Німеччина взяла на себе головну роль в об'єднанні країн ЄС та НАТО в ці складні часи, підкреслив її латвійський колега Кріш'яніс Каріньш.

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Шольц запевнив країни Балтії у підтримці з боку Берліна. Глава німецького уряду підтвердив, що до Литви буде направлений додатковий контингент Бундесверу, чисельністю в 350 солдатів та офіцерів ФРН.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого приїде до Києва і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Наступного дня, 15 лютого, очільник німецького уряду вирушить до Москви, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.