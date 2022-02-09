Загроза нападу: Шольц за подвійну стратегію у відносинах із Росією

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що в урегулюванні конфлікту довкола України слід вдатися до подвійної стратегії, одночасно поєднуючи діалог із Росією та політику стримування Москви. Про це Шольц заявив у середу, 9 лютого, після закінчення зустрічі із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Берліні. Водночас він підкреслив, що у випадку ескалації цього конфлікту Європейський Союз та НАТО мають діяти спільно.

Читайте також:Конфлікт навколо України: Байден та Шольц заявили про тісну співпрацю

Глава німецького уряду повідомив, що під час візиту до України та Росії планує підтримати дипломатичні зусилля Еммануеля Макрона, надіславши Москві "ті ж сигнали", що і президент Франції. Він додав, що санкції проти Москви на випадок вторгнення Росії в Україну "дуже добре підготовлені". Однак уточнювати, які саме, він не став.

Крім цього Олаф Шольц заявив про "поступ" у дипломатичних зусиллях щодо вирішення конфлікту між Росією та Україною, пояснивши, що бачить його у проведенні переговорів одразу на кількох майданчиках: у рамках ОБСЄ, Раді Росії-НАТО, а також "нормандського формату".

Очікується, що глава уряду ФРН зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 15 лютого, а напередодні відвідає Київ.

Читайте також:Кризова дипломатія навколо України: яку роль відіграє Олаф Шольц

Дивитись відео 05:41 Газ, зброя, євроінтеграція: чого чекати Україні від нового уряду ФРН (08.12.2021)