 Конфлікт навколо України: Байден та Шольц заявили про тісну співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2022

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Новини

Конфлікт навколо України: Байден та Шольц заявили про тісну співпрацю

Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент США Джо Байден заявили під час зустрічі у Вашингтоні, що їхні країни "найближчі союзники" та спільно працюють над "стримуванням російської агресії в Європі".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (зліва) та президент США Джо Байден (справа) під час зустрічі у Вашингтоні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (зліва) та президент США Джо Байден (справа) під час зустрічі у Вашингтоні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент США Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні у понеділок, 7 лютого, підтвердили готовність до тісної співпраці щодо питання врегулювання кризи довкола України.

 "Німеччина - найближчий союзник США", - заявив Байден й додав, що обидві країни спільно працюють над "подальшим стримуванням російської агресії в Європі", а також реагуванням на "виклики з боку Китаю".

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Шольц також зазначив, що співпраця Німеччини та США "необхідна для здійснення потрібних заходів, щоб завадити російській агресії проти України". "Тому це дуже важлива зустріч у дуже-дуже важливий час", - додав канцлер.

Шольц: Росія дорого заплатить у разі вторгнення в Україну

Спілкуючись з журналістами перед зустріччю з Байденом, Шольц сказав, що Захід має намір діяти швидко, рішуче та узгодивши позиції у разі вторгнення Росії в Україну. "Якщо на Україну буде військовий напад, ціна за це буде дуже високою", - попередив он.

Нагадаємо, що на 14 лютого заплановано візит канцлера ФРН до Києва, під час якого він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. З України Шольц вирушить до Москви, де на 15 лютого заплановані його перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. 

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