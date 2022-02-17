 Шольц і Байден: Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігається | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2022

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Новини

Шольц і Байден: Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігається

Під час телефонної розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден обговорили продовження нарощування військ Росії на кордонах України.

Олаф Шольц та Джо Байден у Білому домі 7 лютого

Олаф Шольц (ліворуч) із Джо Байденом у Білому домі (фото 7 лютого)

Значного відведення російських військ від українських кордонів поки не спостерігається, тож ризик подальшої військової агресії РФ проти України зберігається, констатували під час телефонної розмови пізно ввечері в середу, 16 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент США Джо Байден.

Як повідомив за підсумком розмови речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), обидва лідери погодились, що "ситуація в регіоні надзвичайно серйозна з огляду на масове збільшення російських військ у прикордонній зоні з Україною". "Необхідний найвищий рівень пильності", - наголосив він.

Співрозмовники обговорили враження Шольца від нещодавніх поїздок до Києва і Москви на переговори з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним. "Обидва вітали заяви президента Росії Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати", - сказав Гебештрайт.

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Ключ до миру - в Москві

Німецька сторона наголосила на важливості конструктивного діалогу з питань європейської безпеки, виконання мінських домовленостей та досягнення прогресу в "нормандському форматі", покликаному знайти мирне вирішення конфлікту на Донбасі між Україною та РФ за підтримки ФРН і Франції. "Ключ до цього криється в Москві", - акцентував Гебештрайт.

Шольц і Байден підтвердили свою відданість суверенітету й територіальній цілісності України та наголосили на необхідності здійснення Росією реальних кроків для деескалації. Речник німецького уряду зазначив, що в разі подальшої військової агресії проти України на РФ очікуватимуть "надзвичайно серйозні наслідки".

Білий дім за підсумком розмови Шольца з Байденом наголосив на важливості продовження дипломатії й заходів стримування, а також "посилення східного флангу НАТО в разі подальшого вторгнення Росії в Україну".

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Напруга на кордонах

15 і 16 лютого в Росії заявили про відведення частини військ від українського кордону після навчань та переміщення техніки до місць постійної дислокації. Водночас в Україні й на Заході відведення російських військ не підтверджують. 

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ризик нападу Росії на Україну зберігається. У відповідь у Кремлі заявляють, що в НАТО "проблеми з адекватною оцінкою" ситуації на кордоні РФ і України.

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