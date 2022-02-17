Шольц і Байден: Відведення військ РФ від кордонів України не спостерігається

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Під час телефонної розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден обговорили продовження нарощування військ Росії на кордонах України.
Значного відведення російських військ від українських кордонів поки не спостерігається, тож ризик подальшої військової агресії РФ проти України зберігається, констатували під час телефонної розмови пізно ввечері в середу, 16 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент США Джо Байден.
Як повідомив за підсумком розмови речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), обидва лідери погодились, що "ситуація в регіоні надзвичайно серйозна з огляду на масове збільшення російських військ у прикордонній зоні з Україною". "Необхідний найвищий рівень пильності", - наголосив він.
Співрозмовники обговорили враження Шольца від нещодавніх поїздок до Києва і Москви на переговори з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним. "Обидва вітали заяви президента Росії Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати", - сказав Гебештрайт.
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Німецька сторона наголосила на важливості конструктивного діалогу з питань європейської безпеки, виконання мінських домовленостей та досягнення прогресу в "нормандському форматі", покликаному знайти мирне вирішення конфлікту на Донбасі між Україною та РФ за підтримки ФРН і Франції. "Ключ до цього криється в Москві", - акцентував Гебештрайт.
Шольц і Байден підтвердили свою відданість суверенітету й територіальній цілісності України та наголосили на необхідності здійснення Росією реальних кроків для деескалації. Речник німецького уряду зазначив, що в разі подальшої військової агресії проти України на РФ очікуватимуть "надзвичайно серйозні наслідки".
Білий дім за підсумком розмови Шольца з Байденом наголосив на важливості продовження дипломатії й заходів стримування, а також "посилення східного флангу НАТО в разі подальшого вторгнення Росії в Україну".
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15 і 16 лютого в Росії заявили про відведення частини військ від українського кордону після навчань та переміщення техніки до місць постійної дислокації. Водночас в Україні й на Заході відведення російських військ не підтверджують.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ризик нападу Росії на Україну зберігається. У відповідь у Кремлі заявляють, що в НАТО "проблеми з адекватною оцінкою" ситуації на кордоні РФ і України.