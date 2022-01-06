Шмигаль та Боррель домовились про засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив підтримку подальшій співпраці України та ЄС, зокрема задля протидії російській агресії.
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль домовилися у квітні провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Про це у четвер, 6 січня, повідомляє пресслужба українського уряду.
За словами Шмигаля, в контексті запланованої зустрічі Україна зосередиться на роботі задля приєднання до європейської енергетичної мережі ENTSO-Е, єдиної зони платежів SEPA та впровадження Європейського зеленого курсу. Також голова уряду підкреслив важливість запуску шостої програми макрофінансової допомоги.
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Під час зустрічі Боррель та Шмигаль не оминули тему зі скупченням російських військ на кордоні з Україною та імовірну загрозу російського вторгнення.
Прем'єр-міністр зазначив: Україна цінує готовність ЄС швидко реагувати на подальшу військову агресію РФ, зокрема - впровадженням нових економічних санкцій. "У ці дні надзвичайно важливо побачити активну позицію керівників інституцій ЄС та друзів України", - підкреслив Шмигаль.
Також він подякував Жозепу Боррелю за його особисту підтримку в потенційному розгортанні військово-консультативної та навчальної місії Європейського Союзу в Україні у 2022 році.
Боррель своєю чергою висловив зацікавленість у подальшому поглибленні співпраці України та ЄС у різних сферах, зокрема в межах Кримської платформи. За його словами, одним з перспективних напрямків співпраці також може стати кібербезпека.
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Напередодні Боррель з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідали лінію розмежування на Донбасі. Як підкреслив глава європейської дипломатії, його візит на Донбас відбувся в дійсно критично важливий момент і свідчить про підтримку України.
"Ми тут сьогодні для того, щоб в першу чергу наголосити на підтримці ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми тут для того, щоб працювати разом над деескалацією ситуації. Наша головна мета – зниження напруги", - зазначив він. Боррель ще раз нагадав, що будь-яка агресія РФ щодо України буде мати "масштабні наслідки і величезну ціну".
Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.
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