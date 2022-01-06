Шмигаль та Боррель домовились про засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль домовилися у квітні провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Про це у четвер, 6 січня, повідомляє пресслужба українського уряду.

За словами Шмигаля, в контексті запланованої зустрічі Україна зосередиться на роботі задля приєднання до європейської енергетичної мережі ENTSO-Е, єдиної зони платежів SEPA та впровадження Європейського зеленого курсу. Також голова уряду підкреслив важливість запуску шостої програми макрофінансової допомоги.

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Російська агресія

Під час зустрічі Боррель та Шмигаль не оминули тему зі скупченням російських військ на кордоні з Україною та імовірну загрозу російського вторгнення.

Прем'єр-міністр зазначив: Україна цінує готовність ЄС швидко реагувати на подальшу військову агресію РФ, зокрема - впровадженням нових економічних санкцій. "У ці дні надзвичайно важливо побачити активну позицію керівників інституцій ЄС та друзів України", - підкреслив Шмигаль.

Також він подякував Жозепу Боррелю за його особисту підтримку в потенційному розгортанні військово-консультативної та навчальної місії Європейського Союзу в Україні у 2022 році.

Боррель своєю чергою висловив зацікавленість у подальшому поглибленні співпраці України та ЄС у різних сферах, зокрема в межах Кримської платформи. За його словами, одним з перспективних напрямків співпраці також може стати кібербезпека.

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Підтримка ЄС

Напередодні Боррель з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідали лінію розмежування на Донбасі. Як підкреслив глава європейської дипломатії, його візит на Донбас відбувся в дійсно критично важливий момент і свідчить про підтримку України.

"Ми тут сьогодні для того, щоб в першу чергу наголосити на підтримці ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми тут для того, щоб працювати разом над деескалацією ситуації. Наша головна мета – зниження напруги", - зазначив він. Боррель ще раз нагадав, що будь-яка агресія РФ щодо України буде мати "масштабні наслідки і величезну ціну".

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

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