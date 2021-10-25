Євросоюз виділив Україні 600 мільйонів євро кредиту

Європейська комісія у понеділок, 25 жовтня, виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро, йдеться в повідомленні на сайті ЄК.

Це другий і останній транш макрофінансової допомоги за програмою, узгодженою у 2020 році. Попередній з аналогічною сумою в 600 мільйонів євро Україна отримала у грудні минулого року. З урахуванням нового траншу, обсяг наданих Україні позик за різними програмами склав 4,4 мільярда євро.

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Цей транш є частиною ширшого пакету макрофінансової допомоги у розмірі 3 мільярдів євро десяти країнам-партнерам, для боротьби з економічними наслідками пандемії коронавірусу.

Макрофінансова допомога Україні

Нагадаємо, Єврокомісія погодила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро ще у версені. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікував, що Україна отримає його в листопаді.

Макрофінансова допомога є кредитами на сприятливих умовах, які ЄС виділяє сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу за скрутної економічної ситуації. Максимальний термін погашення позик - 15 років. Нинішню програму в Євросоюзі ухвалили для підтримки економік сусідніх країн в умовах пандемії коронавірусу. Перший транш у 600 мільйонів євро Україна отримала у грудні минулого року.