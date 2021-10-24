Денис Шмигаль: Україна отримає 600 мільйонів євро кредиту від ЄС у листопаді

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 600 мільйонів євро в листопаді. Про це він написав у суботу, 23 жовтня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також Шмигаль очікує в листопаді на позитивне рішення ради Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо виділення чергового траншу в розмірі майже 700 мільйонів доларів США у межах програми stand-by. "Цього тижня уряд України та команда МВФ досягли на робочому рівні домовленості, що дозволяє розпочати перший перегляд спільної програми", - запевнив прем'єр.

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Макрофінансова допомога Україні

Нагадаємо, Єврокомісія погодила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро ще у версені. Очікувалось, що кошти надійдуть протягом жовтня.

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Макрофінансова допомога є кредитами на сприятливих умовах, які ЄС виділяє сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу за скрутної економічної ситуації. Максимальний термін погашення позик - 15 років. Нинішню програму в Євросоюзі ухвалили для підтримки економік сусідніх країн в умовах пандемії коронавірусу. Перший транш у 600 мільйонів євро Україна отримала у грудні минулого року.

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