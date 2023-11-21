Санду: Без опору України наступною ціллю РФ стала б Молдова

Без опору України вторгненню РФ наступною "в переліку окупаційних цілей" стала б Молдова, переконана Майя Санду. Вона подякувала українцям за боротьбу і запевнила у подальшій підтримці.

Під час візиту до Києва у вівторок, 21 листопада, президентка Молдови Майя Санду від імені свого народу подякувала Україні за боротьбу із вторгненням Росії і "за надзвичайні жертви, які українські воїни роблять на фронті".

"Без цього опору, без цієї боротьби ми знаємо, що наша країна стала б наступною в переліку окупаційних цілей Росії. І думаю, що не останньою в цьому списку. Захищаючи Україну, ви також захищаєте і Молдову", - сказала вона після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, цитує "Інтерфакс-Україна".

Санду запевнила, що Молдова завжди буде на боці України, підтримуватиме і допомагатиме їй.

"Наші залізниці, наші "шляхи солідарності" допомагатимуть українським товарам досягати експортних ринків. Ми допомагаємо українським групам із розмінуванням, приєдналися до відповідної міжнародної коаліції. Молдова надає гуманітарну допомогу Україні, допомагає забезпечити безперебійність енергопостачання будинків", - зазначила вона.

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Санду: Рішення ЄС про вступ України та Молдови почують в Москві

Коментуючи спільні плани України і Молдови розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу, Санду зауважила, що рішення про початок цих перемовини "почують не тільки в Києві та Кишиневі, а також і в Москві". "Це буде меседж про те, що спільне об'єднання "Демократична Європа" готове боротися за мир", - підкреслила вона.

Президентка запевнила, що її країна "готова до продовження важкої праці" на цьому щляху. "Ми реформуємо систему судочинства, боремося з корупцією і з токсичним впливом колишніх олігархів. До речі, багато хто з них є російськими "проксі", - додала вона.

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