Україна й Молдова спільно побудують міст через Дністер

Укладена двостороння угода передбачає спорудження прикордонного мостового переходу через Дністер в обхід території Придністров’я. Міст має стали ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.

Україна та Молдова уклали угоду про будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль з українського боку і Косеуць з боку Молдови. Відповідний документ підписали в понеділок, 12 червня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа, повідомила пресслужба міністерства розвитку територій, громад та інфраструктури на своїй Facebook-сторінці.

Міст, побудований на українсько-молдовському державному кордоні, стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім того, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід Придністров’я, що перебуває під окупацією РФ, уточнила пресслужба відомства.

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"Підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення (РФ в Україну. - Ред.) внесло корективи в реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним", - процитувала пресслужба міністерства Кубракова.

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Зазначається, що Ямпільський міст стане альтернативою поромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль-Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і давно вже не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох країн. Міст також розвантажить міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський-Отач", яким проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

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Загальна довжина мосту становитиме понад 1,4 тисячі метрів. Споруда матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків. Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема, передбачено влаштування тротуарів із пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб із порушенням зору передбачено попереджувальні тактильні смуги, зазначається в повідомленні.

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Раніше Україна та Молдова домовилися про спрощення контрольних процедур для залізничного транзиту вантажів, зокрема про скасування контролю митних і прикордонних органів України на станції "Рені" та проїзд без зупинок потягів із вантажами територією України між пунктами пропуску "Фрікацей-Етулія" і "Рені-Джурджулешти". Крім того, було відновлено вантажоперевезення на залізничній ділянці Березине-Басарабяска, розташовані на території Молдови, нагадує "Інтерфакс-Україна".