Саміт ЄС: країни посилюватимуть ППО України

Країни ЄС посилюватимуть протиповітряну оборону України, йдеться у документі за підсумком саміту. Лідери затвердили надання Україні 18 мільярдів євро допомоги в 2023 році та погодили дев'ятий пакет санкцій щодо РФ.

Держави-члени Європейського Союзу обіцяють посилювати військову підтримку України, зокрема шляхом двосторонньої допомоги в сфері протиповітряної оборони, йдеться у висновках за підсумком саміту 15 грудня.

Країни-члени ЄС також пообіцяли допомогти Україні пережити зиму в умовах ракетних атак РФ по об'єктах інфраструктури та сприяти їхній відбудові. Для цього вони закликали Європейську Комісію забезпечити стале постачання в Україну мобільних пунктів обігріву, електрогенераторів, трансформаторів, високовольтного та освітлювального обладнання. Також вони запросили Європейський інвестиційний банк посилити підтримку найнагальніших інфраструктурних потреб України.

Крім того, на саміті лідери закликали президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля продовжити роботу щодо можливості використання заморожених активів росіян для підтримки відбудови України.

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18 мільярдів макрофіну для України

Лідери ЄС також остаточно затвердили надання Україні 18 мільярдів макрофінансової допомоги у 2023 році, яке спершу довго блокувала Угорщина, а згодом - і Польща. Йдеться про кредити з 10-річним пільговим періодом для фінансування нагальних потреб країни та відновлення її критично важливої інфраструктури.

Своє вето Будапешт зняв в обмін на скорочення Євросоюзом обсягу заморожених угорських коштів, натомість Польща припинила розблокувала допомогу Україні, припинивши протест проти мінімальної ставки корпоративного податку, яка була частиною пакетної угоди ЄС.

Дев'ятий пакет санкцій щодо РФ

Крім того, лідери привітали узгодження послами ЄС дев'ятого пакету санкцій щодо Росії, який мають письмово затвердити в п'ятницю, 16 грудня.

Як заявляла раніше фон дер Ляєн, до санкційного списку внесуть близько 200 російських фізичних і юридичних осіб. Серед них - люди і компанії, пов'язані з російськими збройними силами, підприємства оборонно-промислового комплексу, депутати Державної думи РФ і члени Ради Федерації, а також міністри, губернатори та інші політики.

Також ідеться про додаткові експортні обмеження на товари подвійного призначення, які можуть бути використані у російській військовій промисловості, "заборону прямого експорту двигунів для дронів та експорту в будь-які треті країни, такі як Іран, які могли би постачати безпілотники до РФ".

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