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Російський пропагандист Микита Міхалков (у центрі) в оточенні військових РФ
Російський пропагандист Микита Міхалков (у центрі) в оточенні військових РФФото: picture-alliance/dpa/Sergey Pyatakov
ПолітикаЄвропа

ЄС може поширити санкції на Михалкова, Лепса, рідню Кадирова

Степан Смишляєв
22 хв. тому

До нового санкційного списку Євросоюзу можуть включити низку відомих російських пропагандистів, серед яких режисер Микита Михалков, співак Григорій Лепс, а також родичі очільника Чечні Рамзана Кадирова, пише EUobserver.

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У рамках дев'ятого пакету санкцій щодо Росії, подробиці якого обговорюють міністри закордонних справ Європейського Союзу, обмежувальні заходи можуть накласти на низку відомих російських пропагандистів, повідомило у понеділок, 12 грудня, видання EUobserver. 

Зокрема, санкції можуть поширити на колись відомого режисера, а нині - ведучого пропагандистської програми "Бєсогон" Микиту Михалкова; на відомого піснею "Я поїду жити до Лондона" співака Григорія Лепса, який підтримує війну РФ проти України та їздить на окуповані території Донбасу; на прокремлівського блогера і ведучого Дмитра Пучкова (відомого перекладами англомовних фільмів під псевдонімом "Гоблін").

Під обмеження також можуть потрапити десятки російських чиновників і військових, ведучі пропагандистських каналів, дві дочки та двоюрідний брат лідера Чечні Рамзана Кадирова, члени родини підсанкційного російського бізнесмена Юрія Ковальчука, який підтримує близькі контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.

У трьох російських каналів відкличуть ліцензії

У трьох російських каналів - НТВ/НТВ-Світ, "Росія 1" та РЕН ТВ - планують відкликати ліцензії на мовлення у країнах ЄС через "серйозне спотворення та маніпулювання фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.

Також Брюссель збирається заморозити активи Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), медіахолдингу "Національна Медіа Група", державної телекомпанії АНО "ТВ-Новини" та Фонду стратегічної культури у Москві.

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Ембарго на інвестиції в гірничодобувний сектор

Серед інших запланованих санкцій: запровадження ембарго на інвестиції в російський гірничодобувний сектор, заборона на продаж технологій подвійного призначення 169 російським компаніям, заморожування активів Московського кредитного банку (МКБ) і Далекосхідного банку.

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що узгодити дев'ятий санкційний пакет міністри зможуть до кінця тижня. Сьогодні їм вкотре це не вдалося. 

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Зразки російської пропаганди з деокупованого Херсона

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