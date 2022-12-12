ЄС може поширити санкції на Михалкова, Лепса, рідню Кадирова

До нового санкційного списку Євросоюзу можуть включити низку відомих російських пропагандистів, серед яких режисер Микита Михалков, співак Григорій Лепс, а також родичі очільника Чечні Рамзана Кадирова, пише EUobserver.

У рамках дев'ятого пакету санкцій щодо Росії, подробиці якого обговорюють міністри закордонних справ Європейського Союзу, обмежувальні заходи можуть накласти на низку відомих російських пропагандистів, повідомило у понеділок, 12 грудня, видання EUobserver.

Зокрема, санкції можуть поширити на колись відомого режисера, а нині - ведучого пропагандистської програми "Бєсогон" Микиту Михалкова; на відомого піснею "Я поїду жити до Лондона" співака Григорія Лепса, який підтримує війну РФ проти України та їздить на окуповані території Донбасу; на прокремлівського блогера і ведучого Дмитра Пучкова (відомого перекладами англомовних фільмів під псевдонімом "Гоблін").

Під обмеження також можуть потрапити десятки російських чиновників і військових, ведучі пропагандистських каналів, дві дочки та двоюрідний брат лідера Чечні Рамзана Кадирова, члени родини підсанкційного російського бізнесмена Юрія Ковальчука, який підтримує близькі контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.

У трьох російських каналів відкличуть ліцензії

У трьох російських каналів - НТВ/НТВ-Світ, "Росія 1" та РЕН ТВ - планують відкликати ліцензії на мовлення у країнах ЄС через "серйозне спотворення та маніпулювання фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.

Також Брюссель збирається заморозити активи Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), медіахолдингу "Національна Медіа Група", державної телекомпанії АНО "ТВ-Новини" та Фонду стратегічної культури у Москві.

Читайте також: В ЄС посилився антисемітизм через пропаганду РФ - звіт

Ембарго на інвестиції в гірничодобувний сектор

Серед інших запланованих санкцій: запровадження ембарго на інвестиції в російський гірничодобувний сектор, заборона на продаж технологій подвійного призначення 169 російським компаніям, заморожування активів Московського кредитного банку (МКБ) і Далекосхідного банку.

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що узгодити дев'ятий санкційний пакет міністри зможуть до кінця тижня. Сьогодні їм вкотре це не вдалося.

Читайте також: ЄС призначить спеціального представника з санкцій проти Росії - FT