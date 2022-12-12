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Європейський Союз призначить спецпредставника з санкцій щодо РФФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄС призначить спецпредставника з санкцій проти Росії - FT

Ольга Лебедєва | Степан Смишляєв
1 год. тому

За дотриманням антиросійських санкцій Євросоюзу стежитиме колишній посол Брюсселю в США О'Салліван, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

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Європейський Союз призначить спеціальним представником з санкцій щодо Росії свого колишнього представника у США Девіда О'Саллівана. Про це в понеділок, 12 грудня, повідомляє видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Завданням спецпредставника буде забезпечувати суворе дотримання по всьому світу обмежувальних заходів, які ЄС запровадив проти РФ за напад на Україну.

Рішення про створення нової посади Європейська Комісія може ухвалити вже 13 грудня, а О'Салліван обійме її в січні 2023 року, розповів високопосадовець ЄС.

У фокусі Туреччина, Сербія та ОАЕ

Минулого тижня Євросоюз закликав владу Туреччини змінити торговельну політику щодо Росії та дотримуватися санкцій, запроваджених щодо Москви за повномасштабне вторгнення в Україну.

США також вимагають, щоб Анкара вжила заходів щодо компаній, які постачають заборонені товари до РФ, намагаючись обійти жорсткий контроль над експортом промислової та оборонної продукції.

За словами співрозмовника FT, у фокусі уваги Брюсселя в цьому зв'язку опинилися також Сербія та ОАЕ.

Читайте також: Росія продовжує виробляти ракети попри західні санкції - NYT

ЄС готує нові санкції щодо РФ

Євросоюз вже запровадив вісім пакетів санкцій щодо Росії від початку її повномасштабної війни проти України і зараз обговорює дев'ятий.

Верховний представник Єу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що його погодять вже сьогодні.

За попередніми пропозиціями Єврокомісії, він передбачатиме, зокрема, обмеження на постачання РФ двигунів до безпілотників, а також експортні обмеження на товари подвійного призначення - ключових хімічних речовин, нейропаралітичних речовин та електроніки й ІТ-компонентів, які Росія може застосовувати для виробництва зброї.

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