ЗМІ: РФ запускає дешеві дрони як приманку, щоб розкрити ППО

Разом з ударними безпілотниками Росія почала використовувати дрони з фанери і пінопласту, повідомляє Reuters з посиланням на дані ГУР МО. Вони слугують як приманка і засіб для викриття української ППО.

Росія почала використовувати нові дешеві безпілотники у своїх атаках на Україну, використовуючи їх як приманку і намагаючись виявити засоби української протиповітряної оборони (ППО) та зафільмувати пошкодження. Про це повідомляє агенство Reuters з посиланням на дані, отримані від представника Головного управління розвідки міноборони України Андрія Черняка.

Два нових типи безпілотників, які Росія використовувала в п'яти дронових атаках за останні два-три тижні, включно з нічним ударом у четвер 25 липня, виготовлені матеріалів на кшталт пінопласту і фанери, розповів виданню Черняк. Один з них обладнаний камерою і має українську SIM-картку для мобільного телефона, щоб надсилати зображення російським військовим.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де знаходяться кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються ... отримати картинку, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони", - каже Черняк.

Літають групами з "шахедами"

Нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже схожі на звичайні безпілотники типу Shahed і літають з ними групами, розповів Черняк. Другий новий тип безпілотників не має вибухового заряду або має лише невеликий і використовується як приманка, додав він. Оскільки він практично не відрізняється від звичайного ударного безпілотника з землі, його все одно потрібно збивати, і таким чином виявляється місце, де розташовані українські системи протиповітряної оборони.

За словами Черняка, вартість нових безпілотників, ймовірно, становить усього 10 тисяч доларів за штуку, попри їхню велику дальність польоту, і це робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети протиповітряної оборони. За його словами, безпілотники також можуть літати на висоті 1000 метрів, тобто поза зоною досяжності кулеметів і автоматичних гвинтівок.

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало періодом випробування технологій безпілотної війни, де обидві сторони широко використовували ударні і розвідувальні безпілотники на полі бою, нагадують у Reuters. Розроблені в Ірані ударні безпілотники Shahed, які летять до цілі і вибухають при зіткненні, стали основним інструментом російських повітряних атак ще з першого року повномасштабного вторгнення в Україну.

Але нові дані є ще одним свідченням того, що Росія намагається адаптувати свою тактику і випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час своїх майже щоденних ракетних і безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі, наголошує Reuters.

Київ, своєю чергою, доклав зусиль до розвитку вітчизняного виробництва безпілотників, щоб скоротити розрив між своїми ударними можливостями і можливостями Москви. Дрони українського виробництва регулярно завдають ударів по російських об'єктах, зокрема по нафтопереробних заводах.