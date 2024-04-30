На дрони для ЗСУ Кабмін виділив ще 15,5 млрд гривень

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за виділені кошти Силам оборони України доставлять 300 тисяч безпілотників.

Кабінет міністрів України додатково виділив 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для Збройних сил України (ЗСУ), про що у вівторок, 30 квітня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями", - написав він у Telegram.

За його словами, за виділені сьогодні кошти Силам безпеки та оборони України доставлять 300 тисяч дронів.

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Україна планує виробити мільйон дронів у 2024

Щоб відбивати вторгнення Росії українські військові потребують від 100 тисяч до 120 тисяч безпілотників на місяць.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський обіцяв, що в 2024-му Україна виробить мільйон дронів для ЗСУ.

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