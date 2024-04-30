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На дрони для ЗСУ Кабмін виділив ще 15,5 млрд гривень

Дмитро Шварц
30 квітня 2024 р.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за виділені кошти Силам оборони України доставлять 300 тисяч безпілотників.

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Український солдат тримає дрон "Лелека"
Дрон "Лелека"Фото: Reuters

Кабінет міністрів України додатково виділив 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для Збройних сил України (ЗСУ), про що у вівторок, 30 квітня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями", - написав він у Telegram.

За його словами, за виділені сьогодні кошти Силам безпеки та оборони України доставлять 300 тисяч дронів. 

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Україна планує виробити мільйон дронів у 2024

Щоб відбивати вторгнення Росії українські військові потребують від 100 тисяч до 120 тисяч безпілотників на місяць.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський обіцяв, що в 2024-му Україна виробить мільйон дронів для ЗСУ.

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