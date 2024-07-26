Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" та "шахедами"

Сили ППО збили 20 з 22 "шахедів" у чотирьох областях. Однак повідомляється про пошкодження енергоінфраструктури у Житомирській і Чернігівській областях.

У ніч на п'ятницю, 26 липня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22 безпілотниками типу Shahed. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, 20 безпілотників вдалося знищити.

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

У Ніжині - влучання в гуртожиток та об'єкт інфраструктури

У ніч на 26 липня внаслідок атаки російських "шахедів" у Ніжині Чернігівської області зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури та гуртожиток, одна людина дістала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Чергова атака російських "шахедів" по Ніжину. Влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну людину", - написав він про наслідки атаки в Telegram-каналі.

У Житомирській і Чернігівській областях пошкоджено енергоінфраструктура

Унаслідок атаки безпілотників у ніч на п'ятницю пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Житомирській і Чернігівській областях, частково знеструмлено споживачів, повідомляє "Укренерго".

"Уночі російські БПЛА завдали ударів по енергооб'єктах "Укренерго" в Житомирській і Чернігівській областях. Знеструмлювалися побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи", - зазначає компанія.

Удар по промзоні Краматорська

Вночі 26 липня армія РФ обстріляла промислову зону Краматорська, внаслідок чого виникла пожежа на одному із підприємств. Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, наразі інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, минулої ночі українські сили ППО збили 25 з 38 "шахедів", до того ж три з них були локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Згодом міноборони Румунії повідомило про виявлення уламків дрона на своїй території.

Втім, у НАТО виступили з заявою, що немає жодних ознак того, що уламки російського безпілотника, знайдені в Румунії, є доказом навмисного нападу на територію Альянсу.