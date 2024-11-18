РФ вдарила ракетою по Одесі: 10 жертв та десятки поранених

Військові Росії 18 листопада завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого 10 людей загинули і майже 40 дістали поранення.

Оновлено: За даними Національної поліції, кількість загиблих в Одесі зросла до десяти - загинули семеро поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців. Серед 39 поранених - четверо дітей та 14 правоохоронців.

Російські військові вдень понеділка, 18 листопада, завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого 8 людей загинуло, а 39 отримали поранення.

"Внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинуло 8 людей, серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди. Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані", - написав начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, у лікарнях перебувають 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Іншим постраждалим допомога була надана на місці.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що атаку було цілеспрямовано завдано по цивільній інфраструктурі міста. "В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів", - заявив голова ОП.

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У той же час в українських Telegram-каналах публікують відеокадри з Одеси, на яких видно тіла людей, які лежать на вулиці.

Зазначимо, що об 11:58 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що росіяни випустили балістичну ракету по Одесі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар по Одесі, наголосив, що такі удари є "показовими". "Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - написав Зеленський у соцмережах.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 листопада російська ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Сумах. Внаслідок удару загинуло 11 людей, з них дві дитини, а поранення отримали 89 людей, з них 11 дітей.