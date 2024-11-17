Масована атака РФ: Сили оборони збили понад 100 ракет

Росія запустили по Україні 210 ракет та дронів, збити вдалося 144 з них. Ще 41 БпЛА було локаційно втрачено.

У ніч на 17 листопада російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, радіотехнічні війська зафіксували в повітряному просторі України 210 повітряних цілей - 120 ракет та 90 дронів. Зокрема:

1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

- вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

- 101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

- одна балістична ракета "Іскандер-М";

- чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

- п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

- 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

Як зазначили в ПС ЗСУ, до повітряного нападу Росія залучила сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, два дальніх бомбардувальника Ту-22М3, п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, чотири кораблі-носії крилатих ракет.

Україна натомість для відбиття нападу залучала усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони: авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних cил та Сил оборони України.

За даними ПС ЗСУ, станом на 12 годину було відомо про збиття 144 повітряних цілей -102 ракет та 42 БпЛА. Серед них: ракета "Циркон", сім "Кинджалів", 85 крилатих ракет Х-101,"Калібр", чотири крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П, п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69, 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 41 російський БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України - у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.