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Наслідки атаки РФ: в Україну повертаються відключення світла

Дмитро Шварц
17 листопада 2024 р.

Після масованої атаки Росії по всій Україні 18 листопада запроваджують відключення електроенергії. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

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Відключення світла у Харкові (архівне фото)
Відключення світла у Харкові (архівне фото) Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

Внаслідок пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки Росії по всій Україні у понеділок, 18 листопада, запровадять відключення електроенергії, про що повідомила Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго".

"Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки", - повідомило "Укренерго" 17 листопада.

Також енергетики заявили, що працюють над ліквідацією наслідків аварій, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада Росія атакувала Україну 120 ракетами різних типів та 90 безпілотниками. 144 повітряні цілі вдалося збити. Як повідомили в "ДТЕК", під час атаки під ударом опинилися теплоелектростанції, було серйозно пошкоджено обладання. Про влучання в об'єкти енергоінфраструктури повідомили декілька обласних військових адміністрацій.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), українські атомні електростанції вранці 17 листопада через атаку РФ запобіжно скоротили виробництво електроенергії. Внаслідок ударів російських військ булипошкоджені кілька електричних підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення АЕС.

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