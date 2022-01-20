 Резніков закликав Захід запровадити превентивні санкції проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2022

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Новини

Резніков закликав Захід запровадити превентивні санкції проти РФ

Міністр оборони України закликав європейських дипломатів продемонструвати Кремлю, що вони розуміють усі загрози. За його словами, превентивні санкції могли б зупинити можливу майбутню агресію щодо України з боку Москви.

Міністр оборони України Олексій Резніков в парламенті

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що запровадження країнами Заходу санкцій проти Росії до її можливого нового вторгнення в Україну може утримати Кремль від агресивних дій. Про це він повідомив в інтерв'ю британському телеканалу ВВС у середу, 19 січня.

"Я впевнений, що США та Велика Британія з європейськими партнерами можуть зробити більше для нашої оборони. Я маю на увазі в економічній сфері, тобто санкції, і це потрібно зробити до вторгнення, дуже важливо це зробити до, а не після", - сказав Резніков.

Міністр вірить, що Кремль ще не ухвалив рішення щодо можливого вторгнення і сподівається, що Росія продовжить переговори. "Думаю, що цивілізований світ, зі слів Збігнєва Бжезінського (американський політолог, - Ред.), досі грає в шахи з Росією, але Росія грає з нами в покер, використовуючи тактику блефу. Я дуже добре знаю росіян, вони дуже прагматичні, це підвищення ставок", - вважає український міністр.

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Напружена ситуація навколо України

Заява очільника оборонного відомства України прозвучала на тлі напруженої ситуації на кордонах України. За даними Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають близько 100 тисяч військовослужбовців РФ. США, Німеччина та інші країни закликають Росію відвести війська від українського кордону та погрожують масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Своєю чергою, Москва заперечує підготовку до нового вторгнення і закликає США та НАТО надати "гарантії безпеки", вимагаючи скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення НАТО на схід.

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Минулого тижня переговори між США та Росією у Женеві, у Раді НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ закінчилися безрезультатно. 19 січня до Києва приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою, у четвер він проведе переговори у Берліні з колегами з Німеччини, Франції та Великобританії, а на п'ятницю запланована його зустріч у Женеві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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