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Рейс Boeing 777 з Амстердама скасували після старту

Валерій Сааков
23 червня 2024 р.

Літак Boeing 777 вилетів з Амстердама й узяв курс до Ріо-де-Жанейро, але вже за 40 хвилин після зльоту надійшло повідомлення про технічний збій, тож машину з пасажирами довелося терміново посадити.

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Широкофюзеляжний літак Boeing 777
Широкофюзеляжний літак Boeing 777 (ілюстративне фото)Фото: Kamran Jebreili/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Широкофюзеляжний літак Boeing 777 повернувся до амстердамського аеропорту "Схіпхол" у неділю, 23 червня, через близько 40 хвилин після зльоту. Екстрену посадку проведено з міркувань безпеки, повідомила нідерландська служба управління повітряним рухом, передає інформаційна агенція ANP.

Літак нідерландської авіакомпанії KLM прямував до Ріо-де-Жанейро і пролітав над Бельгією, коли надійшло повідомлення про технічну несправність.

Літак здійснив вдалу посадку, і пасажирам нічого не загрожує, повідомив агенції представник авіакомпанії KLM. Конкретна природа дефекту не розголошується. Згідно з інформацією, паливо літака скинули перед посадкою ще над Північним морем.

В аеропорту були підняті по тривозі рятувальні бригади, що є стандартним заходом у таких випадках. Пасажирів рейсу KLM705 доставлять до Ріо-де-Жанейро іншим літаком у неділю, повідомила авіакомпанія KLM. Кількість пасажирів, які зазнали незручностей через цей дефект,  не розголошували.

Нагадаємо, за останні місяці почастішали інциденти з літаками Boeing різних типів. Так, 11 березня щонайменше 50 людей, які летіли з Сіднея до Сантьяго, отримали травми через "технічну проблему" у літака Boeing 787-9

А 13 березня літак Boeing 737-800 авіакомпанії United Airlines втратив зовнішню панель під час польоту й так само був змушений негайно сісти.

Так само в січні у Японії літак Boeing 737 був змушений розвернутися в аеропорт через тріщину в вікні

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