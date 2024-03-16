У США Boeing 737 під час польоту втратив зовнішню панель

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії United Airlines втратив зовнішню панель під час польоту. Пошкодження виявили після того, як він благополучно приземлився зі 139 пасажирами та шістьма членами екіпажу на борту.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії United Airlines втратив зовнішню панель під час польоту в п'ятницю, 15 березня, про що йдеться у заяві авіакомпанії.

Пошкодження виявили після того, як літак благополучно приземлився зі 139 пасажирами та шістьма членами екіпажу на борту в місті Медфорд на півдні Орегону, повідомляє United Airlines.

"Після того, як літак припаркували біля воріт, було виявлено відсутність зовнішньої панелі. Ми проведемо ретельний огляд літака та виконаємо всі необхідні ремонтні роботи, перш ніж він повернеться в експлуатацію. Ми також проведемо розслідування, щоб краще зрозуміти, як сталася ця шкода", - йдеться в заяві United Airlines.

Також повідомляється, що самому літаку 25 років.

Нагадаємо, 5 січня в американському штаті Орегон у літака Boeing 737 Max 9 через 20 хвилин після злету вирвало один з елементів фюзеляжу. Літак повернувся в аеропорт Портленда і здійснив аварійну посадку. Через розгерметизацію салону легкі травми дістав підліток, який сидів найближче до відірваної обшивки, інші пасажири не постраждали.

Федеральне авіаційне управління США висунуло вимогу про перевірку всіх 171 Boeing 737 Max у країні.

13 січня у пасажирському Boeing 737-800 в Японії під час рейсу виявили тріщину на одному з ілюмінаторів у кабіні пілотів. Літак, на борту якого було 65 пасажирів, розвернули назад.

11 березня щонайменше 50 людей, які летіли літаком Boeing рейсу LATAM Airlines із Сіднея до Сантьяго, отримали травми через "технічну проблему", яка спричинила "сильний рух".