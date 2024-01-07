Авіакомпанії призупиняють польоти на Boeing 737 MAX 9 після того, як у літака в США відірвалася частина обшивки фюзеляжу.

Дедалі більше авіакомпаній призупиняють експлуатацію літаків Boeing 737 MAX 9 на тлі події в США, коли у борту рейсу 1282 компанії Alaska Airlines під час польоту відірвало частину обшивки фюзеляжу. У неділю, 7 січня, перевізник Turkish Airlines заявив, що п'ять "боїнгів" цієї моделі, що є у авіакомпанії, відкликані для перевірок з метою безпеки, пише агенція AFP.

До експлуатацію Boeing 737 MAX 9 призупинили Aeromexico та панамська авіакомпанія Copa Airlines.

Відразу після інциденту на рейсі 1282 року Федеральне авіаційне управління США висунуло вимогу про перевірку літаків конкретної модифікації Boeing 737 MAX 9 - йдеться про 171 літак. На тлі цього свої "боїнги" відкликала United Airlines. Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) також тимчасово призупинило дозвіл на використання цієї моделі "боїнгів" у небі над ЄС.

При цьому вже 7 січня United Airlines прозвітувала про те, що 33 "приземлені" судна з 45 пройшли необхідну перевірку і продовжили роботу, повідомляє Reuters. Частину літаків Alaska Airlines також повернули в експлуатацію. Деталі перевірки, як і можливі причини інциденту на рейсі 1282, не уточнюються - зазначається лише, що перевірочні заходи тривають не більше восьми годин.

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У літака відірвалася частина обшивки під час польоту

Інцидент, що спричинив чергові перевірки Boeing 737, стався в небі над американським штатом Орегон увечері 5 січня за місцевим часом. У літака, що прямував з Портленда до Каліфорнії, через 20 хвилин після злету вирвало один із елементів фюзеляжу з ілюмінатором.

Як повідомляла газета New York Times, йдеться про так звану "дверну заглушку" - частину обшивки літака, яка встановлюється там, де виробник передбачав наявність запасного виходу, від якого відмовилися в кінцевій конфігурації судна.

Літак повернувся в аеропорт Портленда і здійснив аварійну посадку. Через розгерметизацію салону легкі травми дістав підліток, який перебував на одному з сидінь поруч із частиною обшивки, про інших постраждалих не повідомляється.

Раніше компанія Boeing визнавала проблеми з 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8 і 9 - одні з найновіших моделей Boeing 737 MAX, перші з них почали надходити в експлуатацію у 2017 році. Однак у жовтні 2018 року один з Boeing 737 MAX 8 зазнав аварії біля узбережжя острова Ява, і обставини цієї авіакатастрофи привернули увагу авіарегуляторів. Через кілька місяців, у березні 2019 року, ще один Boeing 737 MAX 8 зазнав аварії в Ефіопії.

В обох випадках однією з причин трагедії став дефект роботи автоматизованої системи керування (MCAS). Вона повинна запобігати небезпечному задиранню носа літака під час польоту, але при виникненні позаштатної ситуації могла сильно опустити ніс судна, що може призвести до переходу літака в піке, заявили за підсумками розслідування американські регулятори.

Авіаконцерн визнав існування цього дефекту, 2021 року він заплатив 2,51 млрд доларів за врегулювання кримінальної справи з Міністерством юстиції США. Сім'ям жертв катастроф компанія виплатила по 1,45 млн. доларів.