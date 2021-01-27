Boeing виділить мільйони доларів близьким жертв катастроф 737 MAX

Американський авіабудівник Boeing створив фонд підтримки родичів жертв катастроф літаків моделі 737 Max на загальну суму 500 мільйонів доларів. Як повідомила агенція Reuters у середу, 23 червня, з посиланням на керівництво фонду, родина кожного з загиблих отримає по 1,45 мільйона доларів.

Фонд став частиною угоди, яку міністерство юстиції США і Boeing досягли в січні. Загальна сума домовленості склала 2,5 мільярда доларів. 1,77 мільярда призначені авіакомпаніям, які закупили лайнери Boeing 737 Max і позбавлені можливості використовувати їх через заборону, ще 243,6 мільйона пішли на виплату судових витрат у рамках кримінальної справи, пов'язаної з катастрофою літаків 737 MAX в Індонезії та Ефіопії.

Завдяки цій угоді, компанії Boeing вдалося уникнути кримінального переслідування за підозрою в шахрайстві при сертифікації після авіакатастрофи в Ефіопії в березні 2019 року.

Аварії лайнерів Boeing 737 Max в Індонезії та Ефіопії

Заборона на експлуатацію лайнерів моделі Boeing 737 MAX була запроваджена по всьому світу в березні 2019 року, після падіння такого літака в Індонезії в жовтні 2018-го, а потім - в Ефіопії. Слідство встановило, що причиною обох катастроф був збій в програмному забезпеченні на борту літака, що в певній ситуації, попри дії пілота, хилило ніс машини донизу. Унаслідок обох трагедій загинули 346 осіб.

У підсумку Boeing зіткнувся зі звинуваченнями в нехтуванні безпекою пасажирів, в приховуванні дефектів, з розслідуванням в Конгресі США, мільярдними претензіями від авіакомпаній, які закупили літаки 737 MAX, і позовами від родичів жертв. У січні 2020 року виробництво цієї моделі було тимчасово призупинено.

Через рік Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило лайнеру 737 MAX відновити польоти в ЄС за умови виконання концерном Boeing певних вимог, зокрема додаткового навчання пілотів.

15 травня Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розпорядилося, що Boeing має здійснити перевірку усіх пасажирських літаків старих модифікацій 737-ої моделі.