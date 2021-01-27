 Boeing виділить мільйони доларів близьким жертв катастроф 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Boeing виділить мільйони доларів близьким жертв катастроф 737 MAX

Створення фонду підтримки родин жертв двох авіакатастроф стало частиною угоди, яку Boeing уклав з мін'юстом США, щоб уникнути кримінального переслідування.

Літак моделі Boeing 737 MAX

Літак моделі Boeing 737 MAX (архівне фото)

Американський авіабудівник Boeing створив фонд підтримки родичів жертв катастроф літаків моделі 737 Max на загальну суму 500 мільйонів доларів. Як повідомила агенція Reuters у середу, 23 червня, з посиланням на керівництво фонду, родина кожного з загиблих отримає по 1,45 мільйона доларів.

Фонд став частиною угоди, яку міністерство юстиції США і Boeing досягли в січні. Загальна сума домовленості склала 2,5 мільярда доларів. 1,77 мільярда призначені авіакомпаніям, які закупили лайнери Boeing 737 Max і позбавлені можливості використовувати їх через заборону, ще 243,6 мільйона пішли на виплату судових витрат у рамках кримінальної справи, пов'язаної з катастрофою літаків 737 MAX в Індонезії та Ефіопії.

Завдяки цій угоді, компанії Boeing вдалося уникнути кримінального переслідування за підозрою в шахрайстві при сертифікації після авіакатастрофи в Ефіопії в березні 2019 року.

Аварії лайнерів Boeing 737 Max в Індонезії та Ефіопії

Заборона на експлуатацію лайнерів моделі Boeing 737 MAX була запроваджена по всьому світу в березні 2019 року, після падіння такого літака в Індонезії в жовтні 2018-го, а потім - в Ефіопії. Слідство встановило, що причиною обох катастроф був збій в програмному забезпеченні на борту літака, що в певній ситуації, попри дії пілота, хилило ніс машини донизу. Унаслідок обох трагедій загинули 346 осіб.

У підсумку Boeing зіткнувся зі звинуваченнями в нехтуванні безпекою пасажирів, в приховуванні дефектів, з розслідуванням в Конгресі США, мільярдними претензіями від авіакомпаній, які закупили літаки 737 MAX, і позовами від родичів жертв. У січні 2020 року виробництво цієї моделі було тимчасово призупинено.

Через рік Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило лайнеру 737 MAX відновити польоти в ЄС за умови виконання концерном Boeing певних вимог, зокрема додаткового навчання пілотів.

15 травня Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розпорядилося, що Boeing має здійснити перевірку усіх пасажирських літаків старих модифікацій 737-ої моделі

Дивитись відео 07:25

Жінки, які керують "Боїнгом-737": українська авіація без гендерних стереотипів (06.03.2020)

DW.COM

В Ефіопії заявили про "схожі риси" двох авіакатастроф Boeing 737 MAX 8

Авіакатастрофи літаків Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії та Індонезії мають схожі риси, заявила ефіопська міністерка транспорту Дагмавіт Могес.  

Boeing рекомендує призупинити польоти деяких літаків 777 моделі

Після аварії літака Boeing 777, внаслідок якої деталі двигуна впали на житловий район Денвера, компанія закликає призупинити експлуатацію низки модифікацій літака.  

Boeing 737 Max отримав дозвіл на експлуатацію в США

У США після 20-місячної заборони літак Boeing 737 Max знову отримав від Федерального управління цивільної авіації США дозвіл на комерційну експлуатацію.  

ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing

Євросоюз та США погодилися відмовитися на 5 років від застосування штрафних мит у суперечці щодо державної допомоги Airbus та Boeing.  

Також за темою

Niederlande Flughafen Amsterdam Boeing 737 MAX der TUI

В ЄС скасували заборону на польоти Boeing 737 MAX 27.01.2021

Європейський регулятор з авіаційної безпеки услід за США дозволив комерційну експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.

USA l American Airlines setzt Boeing 737 Max wieder ein

Boeing 737 Max здійснив рейс з пасажирами на борту 29.12.2020

Літак авіакомпанії American Airlines здійснив рейс Маямі-Нью-Йорк. Пасажири, яким летіти цим літаком було не по собі, могли сісти на інший рейс.

Boeing 737 Max

У ЄС обіцяють скасувати заборону на польоти Boeing 737 MAX 21.11.2020

Услід за США європейський регулятор з авіаційної безпеки розраховує вже у січні 2021 року дозволити комерційну експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.

Реклама

Докладно

Панорама Берліна

Названо місто з найбруднішим повітрям у Німеччині

За даними Європейського агентства з довкілля, у ФРН найбільше від забруднення повітря страждають жителі Берліна.  

Зарплата лікаря-початківця в Німеччині - від 4000 євро на місяць брутто

Робота в Німеччині: як працюють українські лікарі (відео)

Українські лікарі поповнюють лави медиків у ФРН. DW поспілкувалась із кількома з них.  