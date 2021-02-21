Boeing має перевірити старі літаки моделі 737 - авіарегулятор США

Американський авіавиробник Boeing має здійснити перевірку усіх пасажирських літаків старих модифікацій 737-ої моделі. Відповідне рішення, як повідомляє інформаційна агенція AFP, у суботу, 15 травня, ухвалило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

Згідно з повідомленням, йдеться про Boeing 737 покоління 300, 400 та 500. Їхня інспекція необхідна у зв'язку з висновками розслідування авіакатастрофи літака Boeing 737 у січні, під час якої загинули 62 людини.

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Технічний дефект у літаку Boeing 737

Індонезійські слідчі виявили технічний дефект у конструкції літака, що зазнав катастрофи. Згідно з попередньою доповіддю комісії, автоматичне регулювання тяги мало "аномалії". Водночас слідчі поки не дійшли висновків щодо того, що саме стало причиною авіакатастрофи.

"Boeing працює над тим, аби упевнитися, що наші літаки є безпечними та відповідають усім вимогам, - зазначили у компанії у відповідь на запит AFP. - Ми перебуваємо у постійному контакті з нашими клієнтами та FAA і постійно працюємо над тим, аби покращити безпеку та ефективність нашого флоту".

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Катастрофа Boeing 737 в Індонезії

Літак Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air, який вилетів з Джакарти до острова Борнео, зник з радарів над Яванським морем буквально через декілька хвилин після зльоту. Пізніше під час пошукової операції у морі було знайдено спершу уламки, а потім - бортові самописці цього літака.

На його борту перебували 62 особи - 50 пасажирів, серед яких десятеро дітей, а також 12 членів екіпажу. Усі загинули.