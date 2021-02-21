 Boeing має перевірити старі літаки моделі 737 - авіарегулятор США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2021

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Boeing має перевірити старі літаки моделі 737 - авіарегулятор США

Авіаційний регулятор США вимагає від компанії Boeing перевірити усі літаки, що належать до старих модифікацій моделі 737.

Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air під час злету у Джакарті у січні 2018 року

Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air під час злету у Джакарті у січні 2018 року

Американський авіавиробник Boeing має здійснити перевірку усіх пасажирських літаків старих модифікацій 737-ої моделі. Відповідне рішення, як повідомляє інформаційна агенція AFP, у суботу, 15 травня, ухвалило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

Згідно з повідомленням, йдеться про Boeing 737 покоління 300, 400 та 500. Їхня інспекція необхідна у зв'язку з висновками розслідування авіакатастрофи літака Boeing 737 у січні, під час якої загинули 62 людини.

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Технічний дефект у літаку Boeing 737

Індонезійські слідчі виявили технічний дефект у конструкції літака, що зазнав катастрофи. Згідно з попередньою доповіддю комісії, автоматичне регулювання тяги мало "аномалії". Водночас слідчі поки не дійшли висновків щодо того, що саме стало причиною авіакатастрофи.

"Boeing працює над тим, аби упевнитися, що наші літаки є безпечними та відповідають усім вимогам, - зазначили у компанії у відповідь на запит AFP. - Ми перебуваємо у постійному контакті з нашими клієнтами та FAA і постійно працюємо над тим, аби покращити безпеку та ефективність нашого флоту".

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Катастрофа Boeing 737 в Індонезії

Літак Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air, який вилетів з Джакарти до острова Борнео, зник з радарів над Яванським морем буквально через декілька хвилин після зльоту. Пізніше під час пошукової операції у морі було знайдено спершу уламки, а потім - бортові самописці цього літака.

На його борту перебували 62 особи - 50 пасажирів, серед яких десятеро дітей, а також 12 членів екіпажу. Усі загинули.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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