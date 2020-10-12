Boeing 737 Max отримав дозвіл на експлуатацію в США

У США після 20-місячної заборони літак Boeing 737 Max знову отримав від Федерального управління цивільної авіації США дозвіл на комерційну експлуатацію.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в середу, 18 листопада, дозволило комерційну експлуатацію літака Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб.
Раніше в Європейському агентстві авіаційної безпеки (EASA) оголосили, що дозволять експлуатацію Boeing 737 Max після того, як відповідний дозвіл дасть FAA. Європейський регулятор також висловлював задоволення щодо змін, внесених у цю модель, передусім до програмного забезпечення системи маневрування (MCAS), несправність якої і стала основною причиною авіакатастроф.
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Нагадаємо, що вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтня 2018 року. У березні 2019 року літак цієї ж моделі розбився в Ефіопії. Як повідомлялося, причиною авіакатастроф стали вади в роботі MCAS. Також було встановлені порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків. Як виявилося, FAA делегувала основні наглядові задачі самому Boeing. Катастрофи Boeing 737 Max завдали значної шкоди репутації концерну та призвели до рекордних збитків авіабудівника.
Компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів літаків серії 737 MAX. Раніше польоти цих літаків припинили через авіакатастрофи.