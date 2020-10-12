Boeing 737 Max отримав дозвіл на експлуатацію в США

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в середу, 18 листопада, дозволило комерційну експлуатацію літака Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб.

Раніше в Європейському агентстві авіаційної безпеки (EASA) оголосили, що дозволять експлуатацію Boeing 737 Max після того, як відповідний дозвіл дасть FAA. Європейський регулятор також висловлював задоволення щодо змін, внесених у цю модель, передусім до програмного забезпечення системи маневрування (MCAS), несправність якої і стала основною причиною авіакатастроф.

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Нагадаємо, що вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтня 2018 року. У березні 2019 року літак цієї ж моделі розбився в Ефіопії. Як повідомлялося, причиною авіакатастроф стали вади в роботі MCAS. Також було встановлені порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків. Як виявилося, FAA делегувала основні наглядові задачі самому Boeing. Катастрофи Boeing 737 Max завдали значної шкоди репутації концерну та призвели до рекордних збитків авіабудівника.