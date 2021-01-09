 Авіакатастрофа в Індонезії: виявлено самописці літака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Авіакатастрофа в Індонезії: виявлено самописці літака

Під час пошукової операції у Яванському морі виявлено бортові самописці літака авіакомпанії Sriwijaya Air, що напередодні упав у море. Представники влади сподіваються невдовзі дістати їх на поверхню.

Авіакатастрофа в Індонезії

Виявлені в морі уламки літака авіакомпанії Sriwijaya Air

Учасникам пошукової операції в Яванському морі вдалося виявити сигнали бортових самописців літака Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, зв'язок з яким було втрачено напередодні. Про виявлені в неділю, 10 січня, сигнали повідомив головнокомандувач військово-повітряних сил Індонезії Хаді Тьяджанто, передає агенція новин dpa.

"Нам вдалося вловити два сигнали бортових самописців, завдяки чому ми встановили їхнє місцерозташування", - сказав Тьяджанто. - Сподіваємося, що вже скоро зможемо їх підняти на поверхню".

Раніше цього дня повідомлялося про виявлення водолазами уламків цього літака на глибині 23 метри. Серед цих уламків є й ті, на яких вказано реєстраційний номер літака, зазначалося в повідомленні. "Ми впевнені, що це саме та точка, де розбився літак", - прокоментував знахідки Тьяджанто, цитує dpa.

Крім того, індонезійська служба з цивільного захисту населення повідомила раніше, що на суходіл доставлено кілька ємностей з фрагментами людських тіл. Тож поліція розпочала ДНК-аналіз знахідок, беручи також проби в родичів загиблих, додали в відомстві.

Нагадаємо, на борту Боїнга 737-500 індонезійського перевізника Sriwijaya Air, який вилетів з Джакарти до острова Борнео 9 січня та невдовзі зник з радарів над Яванським морем, перебувало 62 особи - 50 пасажирів, серед яких було десять дітей, а також 12 членів екіпажу.

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