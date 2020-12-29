В Індонезії втратили зв'язок з пасажирським літаком

В Індонезії у суботу, 9 січня, був втрачений зв'язок з пасажирським літаком, який злетів у аеропорту Джакарти. На його борту перебувало 56 осіб, серед яких шестеро дітей і шестеро членів екіпажу, повідомляє інформагентство dpa з посиланням на Metro TV.

Маршрут літака, зображений на сайті Flightradar24

Радіозв'язок з літаком був втрачений незабаром після зльоту. Уряд Індонезії відправив пошукові групи у Яванське море, над яким перебував літак в момент втрати радіозв'язку. Представник рятувальної служби поінформував, що рибалки виявили у морі уламки, що, ймовірно, можуть належати літаку. Утім, чиновник наголосив, що наразі відомство ще не може підтвердити цю інформацію, бо його співробітники перебувають у дорозі до ймовірного місця надзвичайної події.

Літак Boeing 737-500 бюджетного перевізника Sriwijaya Air прямував до острову Борнео. Він перебував на службі 27 років. Дані сайту Flightradar24 свідчать про те, що літак втратив понад три тисячі метрів висоти менш ніж за хвилину.

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