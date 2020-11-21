Boeing 737 Max здійснив рейс з пасажирами на борту

У вівторок, 29 грудня, вперше з березня 2019 року літак Boeing 737 Max вилетів регулярним рейсом у США. Літак авіакомпанії American Airlines здійснив рейс Маямі-Нью-Йорк. На його борту перебували 100 людей. Пасажири, яким летіти цим літаком було не по собі, могли скористатись іншим рейсом, повідомили в авіакомпанії.

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Нагадаємо, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) 18 листопада дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб.

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Вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року, відтак у березні 2019 року - в Ефіопії. Як повідомлялося, причиною авіакатастроф сталивади у роботі програмного забезпечення системи маневрування. Також були встановлені порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків.

Як виявилося, FAA делегувала основні наглядові задачі самому Boeing. Катастрофи Boeing 737 Max завдали значної шкоди репутації концерну та призвели до рекордних збитків авіабудівника.