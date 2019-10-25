 У ЄС обіцяють скасувати заборону на польоти Boeing 737 MAX | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.11.2020

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Економіка

У ЄС обіцяють скасувати заборону на польоти Boeing 737 MAX

Услід за США європейський регулятор з авіаційної безпеки розраховує вже у січні 2021 року дозволити комерційну експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.

Літаки Boeing 737 Max

Літаки Boeing 737 MAX уже 20 місяців простоюють на землі через оголошену раніше заборону на польоти

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) планує вже в січні 2021 року дозволити комерційну експлуатацію середньомагістральних літаків Boeing 737 MAX. Про це в суботу, 21 листопада, заявив виконавчий директор європейського регулятора Патрік Кі під час Паризького авіафоруму.

"Цілком ймовірно, що в нашому випадку ми ухвалимо рішення, що дозволять (літаку - Ред.) повернутися до польотів приблизно в січні", - заявив посадовець, цитує інформагенція Reuters.

Патрік Кі зокрема зазначив, що EASA провело власні незалежні розслідування щодо безпеки літака. Його результати вказують на те, що літак Boeing 737 Max можна знову допустити до експлуатації.

Нагадаємо, 18 листопада Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) дала дозвіл на відновлення комерційної експлуатації Boeing 737 MAX. Таким чином завершився 20-місячний простій всього парку цієї моделі середньомагістрального літака, що розпочався в березні 2019 року після двох катастроф, котрі призвели до загибелі 346 людей.

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