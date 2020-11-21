 Зникнення літака в Індонезії: триває пошуково-рятувальна операція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

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Зникнення літака в Індонезії: триває пошуково-рятувальна операція

Влада Індонезії повідомила, що в морі в районі зникнення з радарів пасажирського літака виявлено низку уламків, які нині вивчаються експертами. Триває пошуково-рятувальна операція.

Виявлені в Яванському морі уламки, як припускають, можуть бути частинами літака

Виявлені в Яванському морі уламки, як припускають, можуть бути частинами літака

В Індонезії триває пошуково-рятувальна операція в районі зникнення з радарів пасажирського літака, з яким у суботу, 9 січня, було втрачено зв'язок. За даними керівника місцевої служби цивільного захисту населення, місцевим рибалкам і рятувальникам вдалося виявити в морі низку уламків, котрі, ймовірно, можуть бути частинами пасажирського літака, що вилетів з аеропорту Джакарти.

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"Усі вони (виявлені уламки. - Ред.) нині перебувають на борту одного з суден для подальшого вивчення", - сказав керівник відомства, якого цитує агенція новин dpa. Також один з регіональних політиків розповів сайту новин Kompas.com, що місцеві рибалки спостерігали вибух у цьому районі.

Тим часом у міністерстві транспорту Індонезії повідомили, що рятувальники проводять пошукову операцію в Яванському морі на північ від острова Ява. До участі в рятувальній операції залучено десятки суден, у тому числі чотири бойових кораблі військово-морських сил, а також літаки.

За даними ресурсу Flightradar24, зв'язок з пасажирським літаком, який злетів у аеропорту Джакарти в напрямку острова Борнео, було втрачено  після чотирьох хвилин польоту. Машина перебувала на висоті близько 8,8 кілометра, передає інформагенція AP.

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На борту літака було 56 пасажирів, серед яких було кілька дітей, а також шестеро членів екіпажу - загалом 62 особи.

Літак Boeing 737-500 належав перевізнику Sriwijaya Air і перебував на службі 27 років. У самій компанії тим часом запевнили, що літак був у доброму технічному стані.

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