 Авіакатастрофа в Індонезії: у морі знайшли уламки літака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Авіакатастрофа в Індонезії: у морі знайшли уламки літака

На борту літака авіакомпанії Sriwijaya Air, який зник з радарів над Яванським морем, перебувало 62 особи.

Знайдені уламки літака, що впав у Яванське море біля Джакарти

Знайдені уламки літака, що впав у Яванське море біля Джакарти

Під час пошукової операції у Яванському морі у неділю, 10 січня, водолазами були знайдені уламки літака авіакомпанії Sriwijaya Air, зв'язок з яким було втрачено напередодні, 9 січня. Серед цих уламків є й ті, на яких вказано реєстраційний номер літака, повідомляє агенція dpa з посиланням на командувача збройними силами Індонезії Хаді Тьяджанто.

"Ми отримали звіт від команди водолазів, у якому зазначено, що видимість у воді була гарною, що зробило можливим виявлення низки фрагментів літака", - повідомив Тьяджанто. Зазначається, що водолази знайшли залишки літака на глибині приблизно 23 метри.

На борту Боїнга 737-500 індонезійського перевізника Sriwijaya Air, який вилетів з Джакарти до острова Борнео 9 січня та невдовзі зник з радарів над Яванським морем, перебувало 62 особи - 50 пасажирів, серед яких було десять дітей, а також 12 членів екіпажу. 

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