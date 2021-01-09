Авіакатастрофа в Індонезії: у морі знайшли уламки літака

Під час пошукової операції у Яванському морі у неділю, 10 січня, водолазами були знайдені уламки літака авіакомпанії Sriwijaya Air, зв'язок з яким було втрачено напередодні, 9 січня. Серед цих уламків є й ті, на яких вказано реєстраційний номер літака, повідомляє агенція dpa з посиланням на командувача збройними силами Індонезії Хаді Тьяджанто.

"Ми отримали звіт від команди водолазів, у якому зазначено, що видимість у воді була гарною, що зробило можливим виявлення низки фрагментів літака", - повідомив Тьяджанто. Зазначається, що водолази знайшли залишки літака на глибині приблизно 23 метри.

На борту Боїнга 737-500 індонезійського перевізника Sriwijaya Air, який вилетів з Джакарти до острова Борнео 9 січня та невдовзі зник з радарів над Яванським морем, перебувало 62 особи - 50 пасажирів, серед яких було десять дітей, а також 12 членів екіпажу.