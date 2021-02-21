Boeing рекомендує призупинити польоти деяких літаків 777 моделі

Компанія Boeing рекомендує авіалініям призупинити експлуатацію літаків 777 моделі, на яких встановлені такі ж двигуни, як і той, що вибухнув на повітряному судні компанії United Airlines в небі над Денвером у суботу, 20 лютого. Про це у компанії заявили ввечері неділі, 21 лютого.

Зазначається, що рекомендація стосується літаків, на яких встановлені двигуни Pratt & Whitney PW4000. Авіавиробник радить тимчасово відмовитися від їх експлуатації до того, як американський авіаційний регулятор розробить відповідний протокол вивчення проблеми.

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Аварія літака над Денвером

Правий двигун літака United Airlines вибухнув у небі над Денвером під час польоту до Гонолулу. Від двигуна відвалилася його частини, що впали на житловий район міста, зокрема у подвір'я одного з будинків. На щастя, ані на землі, ані у повітрі внаслідок аварії ніхто не постраждав, і літаку вдалося зробити аварійну посадку.

Національна рада з безпеки транспорту (NTSB) вже заявила, що попереднє дослідження літака свідчить, що ушкодження літака відбулися майже винятково у правому двигуні. Передусім йдеться про ушкодження обшивки та декілька зламаних лопатей. Саме уламки останніх, зазначають у відомстві, і спричинили аварію.

Застаріла модифікація Boeing 777

За даними Boeing, на момент аварії активно використовувалися 69 літаків цієї модифікації. Ще 59 повітряних суден із цими двигунами перебувають на стоянках після того, як попит на перельоти впав внаслідок пандемії COVID-19. При цьому модифікації з двигунами Pratt & Whitney PW4000 вважаються застарілими та менш економічними. Більшість авіакомпаній поступово виводять їх зі свого флоту.

За декілька годин до оголошення Boeing про рішення тимчасово зняти з польотів 24 машини цієї модифікації заявили і в United Airlines. Це єдині авіалінії у США, які використовували літаки з двигунами Pratt & Whitney PW4000. Більшість з решти цих машин експлуатуються компаніями у Японії та Південній Кореї.

Аварія двигуна Boeing 777 у грудні

Наказ зупинити експлуатацію Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000 для місцевих авіакомпаній вже видав уряд Японії. Згідно з даними японського міністерства транспорту, 4 грудня минулого року на одному з таких повітряних суден компанії JAL під час рейсу до Токіо відбулася аварія двигуна.

28 грудня японська Рада транспортної безпеки повідомила те, що дві лопаті двигуна були пошкоджені, одне з ушкоджень було викликано "втомою" металу. Втім, розслідування цього інциденту ще продовжується.