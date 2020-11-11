Пандемія: кількість авіапасажирів у 2020 році обвалилася на 60 відсотків

Карантинні обмеження, запроваджені країнами через пандемію коронавірусу, призвели до драматичного скорочення кількості авіапасажирів у світі у 2020 році. Порівняно з 2019 роком число пасажирів авіакомпаній світу скоротилося на 60 відсотків. Про це в п'ятницю, 15 січня, повідомила Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO).

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За її даними, авіакомпаніїперевезли в цілому 1,8 мільярда пасажирів в 2020 році. Востаннє такі показники були зафіксовані ще в 2013 році. Для порівняння - в 2019 році послугами авіакомпаній скористалися близько 4,5 мільярда пасажирів.

Найбільший спад, за даними ICAO, був зафіксований на напрямку міжнародних авіаперевезень. У той час, як число пасажирів на внутрішніх рейсах скоротилося на 50 відсотків, на міжнародних рейсах їх стало на 74 відсотки менше.

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Експерти ICAO припускають, що попит на авіаперельоти у майбутньому може скоротитися ще більше.