У США пасажирський літак у небі "загубив" частину двигуна

У США у літака Boeing 777 авіакомпанії United Airlines, що летів в Гонолулу, відвалилися частини правого двигуна незабаром після вильоту з Денвера у штаті Колорадо. Цей інцидент стався ввечері суботи, 20 лютого.

В результаті один великий уламок упав в саду одного з житлових будинків, інші - на спортивний майданчик. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав.

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Boeing 777 зміг приземлитися попри аварію

На борту літака перебував 231 пасажир і 10 членів екіпажу. Постраждалих серед них також немає. Літаку після надзвичайної події вдалося повернутися в Денвер і здійснити аварійну посадку. Більшість пасажирів згодом вилетіли в Гонолулу іншим рейсом. Причини аварії з'ясовуються.

Один з пасажирів рейсу Девід Делюсія розповів виданню Denver Post про інцидент. "Я можу чесно сказати, що в певний момент я подумав, що ми помремо - адже ми почали швидко втрачати висоту після вибуху, - зазначив він. - Я схопив свою дружину і сказав, що нам кінець".

У поліції заявили, що вони також перебувають в шоці від того, що сталося. Правоохоронці наводять слова очевидців, які сказали, що вони почули дуже гучний вибух, а потім побачили, як на землю падав об'єкт, схожий на літак. Однак, на щастя, це виявилися уламки.

Одна з деталей двигуна літака Boeing впала у подвір'я житлового будинку у Денвері

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Схожа аварія літака Boeing у Нідерландах

Аналогічний інцидент 20 лютого сталався і в Нідерландах. На вантажному літаку Boeing 747-400F, що летів з Маастрихта в Нью-Йорк, в одному з чотирьох двигунів спалахнула пожежа.

Деталі, що відвалилися від лайнера, також впали на землю, внаслідок чого постраждали двоє людей: жінка похилого віку була госпіталізована з травмою голови, а дитина отримала опіки при спробі підняти гарячий уламок.

Літаку також вдалося успішно приземлитися в бельгійському Льєжі.