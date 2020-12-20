 У США пасажирський літак у небі ″загубив″ частину двигуна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2021

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Новини

У США пасажирський літак у небі "загубив" частину двигуна

Через несправність у літака Boeing 777 над Денвером відвалилася частина двигуна. Уламки впали на житловий район. Лише завдяки щасливому випадк, ніхто не постраждав.

Літак компанії United Airlines із палаючим двигуном під час повернення в аеропорт Денвера

Літак компанії United Airlines із палаючим двигуном під час повернення в аеропорт Денвера

У США у літака Boeing 777 авіакомпанії United Airlines, що летів в Гонолулу, відвалилися частини правого двигуна незабаром після вильоту з Денвера у штаті Колорадо. Цей інцидент стався ввечері суботи, 20 лютого.

В результаті один великий уламок упав в саду одного з житлових будинків, інші - на спортивний майданчик. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав.

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Boeing 777 зміг приземлитися попри аварію

На борту літака перебував 231 пасажир і 10 членів екіпажу. Постраждалих серед них також немає. Літаку після надзвичайної події вдалося повернутися в Денвер і здійснити аварійну посадку. Більшість пасажирів згодом вилетіли в Гонолулу іншим рейсом. Причини аварії з'ясовуються.

Один з пасажирів рейсу Девід Делюсія розповів виданню Denver Post про інцидент. "Я можу чесно сказати, що в певний момент я подумав, що ми помремо - адже ми почали швидко втрачати висоту після вибуху, - зазначив він. - Я схопив свою дружину і сказав, що нам кінець".

У поліції заявили, що вони також перебувають в шоці від того, що сталося. Правоохоронці наводять слова очевидців, які сказали, що вони почули дуже гучний вибух, а потім побачили, як на землю падав об'єкт, схожий на літак. Однак, на щастя, це виявилися уламки.

Одна з деталей двигуна літака Boeing впала у подвір'я житлового будинку у Денвері

Одна з деталей двигуна літака Boeing впала у подвір'я житлового будинку у Денвері

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Схожа аварія літака Boeing у Нідерландах

Аналогічний інцидент 20 лютого сталався і в Нідерландах. На вантажному літаку Boeing 747-400F, що летів з Маастрихта в Нью-Йорк, в одному з чотирьох двигунів спалахнула пожежа.

Деталі, що відвалилися від лайнера, також впали на землю, внаслідок чого постраждали двоє людей: жінка похилого віку була госпіталізована з травмою голови, а дитина отримала опіки при спробі підняти гарячий уламок.

Літаку також вдалося успішно приземлитися в бельгійському Льєжі.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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