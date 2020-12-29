 В ЄС скасували заборону на польоти Boeing 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

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Новини

В ЄС скасували заборону на польоти Boeing 737 MAX

Європейський регулятор з авіаційної безпеки услід за США дозволив комерційну експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.

Середньомагістральний літак Boeing 737 MAX

Середньомагістральний літак Boeing 737 MAX

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) у середу, 27 січня, повідомило, що видало дозвіл на комерційну експлуатацію середньомагістральних літаків Boeing 737 MAX. Раніше виконавчий директор європейського регулятора Патрік Кі повідомляв, що EASA провело власні незалежні розслідування щодо безпеки літака. Його результати вказують на те, що літак Boeing 737 Max можна знову допустити до експлуатації.

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Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) дала дозвіл на відновлення комерційної експлуатації Boeing 737 MAX 18 листопада 2020 року. Таким чином завершився 20-місячний простій всього парку цієї моделі середньомагістрального літака, що розпочався в березні 2019 року після двох катастроф, котрі призвели до загибелі 346 людей.

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Вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року літак цієї ж моделі розбився в Ефіопії. Як повідомлялося, причиною авіакатастроф стали вади в роботі MCAS. Також було встановлені порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків. Як виявилося, FAA делегувала основні наглядові задачі самому Boeing. Катастрофи Boeing 737 Max завдали значної шкоди репутації концерну та призвели до рекордних збитківавіабудівника.

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