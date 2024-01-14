У Японії Boeing розвернувся в аеропорт через тріщину у вікні

Пасажирський літак з 65 людьми на борту був змушений під час польоту екстрено повертатися в аеропорт, бо на ілюмінаторі в кабіні пілотів виявили тріщину.

У пасажирському Boeing в Японії під час рейсу виявили тріщину на одному з ілюмінаторів у кабіні пілотів, повідомляє Associated Press.

Літак авіакомпанії All Nippon Airways (ANA) здійснював 13 січня внутрішній рейс з аеропорту New Chitose поблизу північного міста Саппоро в аеропорт Тоями в центральній частині країни, коли у вікні виявили тріщину.

"Боїнг", на борту якого було 65 пасажирів, розвернули назад. Ніхто не постраждав. Причина виникнення тріщини встановлюється.

Літак, з яким сталася аварія - Boeing 737-800. Це більш рання версія моделі Boeing 737 Max 9, польоти якою останніми днями припиняють різні авіакомпанії світу.

Проблеми з Boeing 737 Max 9

5 січня в американському штаті Орегон у літака Boeing 737 Max 9 через 20 хвилин після злету вирвало один з елементів фюзеляжу. Літак повернувся в аеропорт Портленда і здійснив аварійну посадку. Через розгерметизацію салону легкі травми дістав підліток, який сидів найближче до відірваної обшивки, інші пасажири не постраждали.

Федеральне авіаційне управління США висунуло вимогу про перевірку всіх 171 Boeing 737 Max у країні. На тлі цього свої "боїнги" відкликала United Airlines. Європейське агентство авіаційної безпеки також тимчасово призупинило дозвіл на використання цієї моделі в небі над ЄС. Експлуатацію літака призупинили на час перевірок Turkish Airlines, AeroMexico і панамська Copa Airlines.