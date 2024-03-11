У літака Boeing знову проблеми - 50 постраждалих

Щонайменше 50 людей, які летіли з Сіднея до Сантьяго, отримали травми через "технічну проблему" у літака Boeing 787-9. Це вже не перший інцидент з літаками Boeing за останні місяці.

Щонайменше 50 людей, які летіли літаком Boeing рейсу LATAM Airlines із Сіднея до Сантьяго, отримали травми в понеділок, 11 березня, через "технічну проблему", яка спричинила "сильний рух", повідомляє New Zealand Herald з посиланням на чилійську авіакомпанію.

Як повідомляє FlightAware, літак приземлився в аеропорту Окленда (Нова Зеландія), як і було заплановано, у понеділок вдень. Газета процитувала пасажирку, яка сказала, що під час польоту відчула "швидке падіння".

Одна людина перебуває у важкому стані, решта отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості, повідомив представник медичної фірми, яка надала допомогу приблизно 50 людям в аеропорту.

Літак - восьмирічний Boeing 787-9 Dreamliner. Компанія Boeing заявила, що працює над збором додаткової інформації та надасть будь-яку підтримку LATAM Airlines. Представник чилійської авіакомпанії повідомив, що на рейсі LA800 виникла "технічна проблема", яка вплинула на частину екіпажу та пасажирів.

Нагадаємо, що 5 січня в американському штаті Орегон у літака Boeing 737 Max 9 через 20 хвилин після злету вирвало один з елементів фюзеляжу. Літак повернувся в аеропорт Портленда і здійснив аварійну посадку. Через розгерметизацію салону легкі травми дістав підліток, який сидів найближче до відірваної обшивки, інші пасажири не постраждали.

Федеральне авіаційне управління США висунуло вимогу про перевірку всіх 171 Boeing 737 Max у країні.

13 січня у пасажирському Boeing 737-800 в Японії під час рейсу виявили тріщину на одному з ілюмінаторів у кабіні пілотів. Літак, на борту якого було 65 пасажирів, розвернули назад.