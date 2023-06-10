У Колумбії знайшли дітей за 40 днів після авіакатастрофи

Пошукова операція не припинялась, оскільки рятувальники у джунглях натрапляли на сліди живих дітей 13, 9, 4 років та 11-місячного немовляти.

Влада Колумбії у суботу, 10 червня, повідомила, що у джунглях живими знайшли чотирьох дітей, які зникли після авіакатастрофи 40 днів тому. "Радість для всієї країни! - написав президент Колумбії Густаво Петро у Twitter. - Четверо дітей, які зникли 40 днів тому в колумбійських джунглях, знайдені живими". Петро повідомив, що діти 13-ти, 9-ти, 4-х років та 11-місячне немовля слабкі і їх госпіталізували. За даними військових, на які посилається AFP, дітей знайшли приблизно за п'ять кілометрів на захід від місця катастрофи.

На відео, опублікованому міністерством оборони Колумбії, видно, як дітей піднімаютьу гелікоптер, який завис над високими деревами майже в повній темряві.

1 травня невеликий літак Cessna 206 розбився в тропічних лісах Амазонії на півдні Колумбії, нагадує AFP. 15 і 16 травня під уламками літака були знайдені тіла трьох дорослих, які перебували на борту, - пілота, вождя одного з корінних племен та матері трьох зі зниклих дітей.

Під час масштабної пошукової операції, в якій брали участь 160 солдатів та 70 представників корінних народів, рятувальники виявляли сліди дітей - дитячу пляшечку, підгузки, пережовані фрукти, - тож дітей продовжували шукати. Як виявилося, діти належать до корінного племені хуітото, в якому змалечку знайомлять з джунглями і вчать полювати, рибалити і збирати їстівні рослини.

Бабуся дітей пояснила їх виживання "войовничим" характером 13-річного Леслі.