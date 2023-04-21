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Одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн", 21 квітня 2023 року
Одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн", 21 квітня 2023 рокуФото: Heiko Becker/REUTERS
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"Рамштайн-11": Обговорюється ППО та боєприпаси для України

Аліна Коломієць
3 год. тому

На зустрічі в форматі "Рамштайн" обговорюють надання ЗСУ систем протиповітряної оборони та снарядів. Канада вже оголосила новий пакет допомоги Києву.

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У п’ятницю, 21 квітня, країни-учасниці так званого "формату Рамштайн" зібралися на одинадцятому засіданні Контактної групи з оборони України. Це вже третя особиста зустріч представників близько 50 держав-партнерів, а не в онлайн-форматі.

"Ми відзначаємо першу річницю цього формату. На порядку денному - аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил України та розподіл програм допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України", - написав у Twitter український міністр оборони Олексій Резніков. 

Напередодні засідання він називав головним пріоритетом України швидке створення багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони."Patriot, IRIS-T, NASAMS і МіГ-29 - це останні, але не остаточні кроки на шляху до цієї мети. Враховуючи варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі зразка НАТО. Ми багато разів чули "ні, це неможливо". Але я на власні очі бачив, як неможливе може стати можливим", - казав він.

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США: На порядку денному - ППО і боєприпаси

Міністр оборони США Ллойд Остін перед початком зустрічі заявив журналістам, що сьогодні буде обговорюватися постачання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони (ППО) та боєприпасів, передає агентство Reuters.

Щодо бойової авіації, то генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг зауважив, що деякі союзники вже передали Україні Міг-29, а подальші обговорення тривають.

Канада оголосила нову військову допомогу ЗСУ

На початку засідання міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання Україні військової допомоги на 39 мільйонів канадських доларів (28,9 мільйона доларів США). Вона включатиме безпосередню передачу Збройним силам України (ЗСУ) 40 снайперських гвинтівок з боєприсами, 16 радіостанцій, а також внесок до фонду НАТО з допомоги Україні.

Гвинтівки і боєприпаси будуть поставлені канадською компанією Prairie Gun Works, а радіостанції - компанією L3Harris Technologies, йдеться в заяві міністерства оборони країни. Грошовий внесок складе 34,6 мільйона канадських доларів.

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