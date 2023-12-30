Прикордонники посилили перевірку виїзду чоловіків з України

На кордоні суворіше стали перевіряти чоловіків, що прагнуть виїхати з України. У ДПСУ пояснюють суворіший контроль зростанням кількості підробних документів.

На українських контрольно-пропускних пунктах із п'ятниці, 29 грудня, посилили перевірку документів чоловіків призовного віку, які виїжджають за кордон, повідомляють користувачі соцмереж у відповідних тематичних групах та чатах.

Зокрема, зазначається, що відучора прикордонники почали вимагати в багатодітних батьків, інвалідів третьої групи, водіїв та експедиторів системи доставки вантажів "Шлях" та інших категорій чоловіків, яким дозволено залишати країну попри військовий стан, додаткові документи про військовий облік в територіальних центрах комплектації (ТЦК). Через додаткові перевірки на багатьох пунктах пропуску утворилися черги з автобусів та авто, повідомляють користувачі соцмереж.

Згідно з сайтом ДПСУ, за добу 29 грудня, на виїзд з країни не пропустили сім чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів.

У ДПСУ підтверджують посилення контролю

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в розмові з DW заперечив впровадження "нових правил", якими обурюються користувачі соцмереж. Утім підтвердив: контроль над виїздом чоловіків дійсно посилився.

"Інспектори-прикордонники і раніше мали право перевіряти мету виїзду, терміни та інші умови, особливо коли йдеться про чоловіків призивного віку", - зазначив він.

Причинами останнього посилення контролю, за словами Демченка, стали випадки виявлення в подорожуючих чоловіків підробних документів про непридатність до або звільнення від військової служби, які почастішали "у період не останніх днів, і навіть не тижня".

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Страхи перед мобілізацією?

Президент України під час пресконференції минулого тижня оголосив про наміри Збройних сил України мобілізувати найближчим часом до пів мільйона новобранців, що спричинило бурхливу дискусію в суспільстві. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заперечив необхідність одночасної мобілізації такої кількості людей.

Водночас уряд подав до Верховної Ради новий законопроєкт, що суттєво змінює правила призову та мобілізації та посилює відповідальність за ухил від неї. Зокрема пропонується виключити з переліку висновків військово-лікарських комісій "обмежену придатність до військової служби".

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