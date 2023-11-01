В Україні викрили масштабну мережу для ухилянтів

Чиновники Києва й області організували міжрегіональну мережу з видачі фальшивих документів ухилянтам, повідомили в ДБР і СБУ.

Державне бюро розслідувань (ДБР) та Служба безпеки України (СБУ) у середу, 1 листопада, повідомляють про викриття безпрецедентно масштабної схеми ухилення від мобілізації. "У ній були залучені посадовці 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України", - ідеться у повідомленні ДБР .

За даними правоохоронців, оборудку організував колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, "проте зберіг необхідні зв’язки". "Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров'я", - зазначає ДБР.

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Схема охоплювала як підроблення довідок військово-лікарських комісій, їх оформлення без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури, так і надання порад і вказівок щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України. За даними СБУ, вартість "послуг" становила 10 тисяч доларів США.

На Полтавщині заблокували дві схеми для ухилянтів

Як повідомила СБУ , на Полтавщині одну зі схем організувала місцева адвокатка спільно з кількома посадовцями місцевого центру медико-соціальної експертизи. "За гроші фігурантка пропонувала своїм "клієнтам" оформити інвалідність на близьких родичів і таким чином виїхати з ними за кордон як супроводжуюча особа", - ідеться на сайті СБУ.

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Іншу оборудку організував заступник керівника філії одного з Полтавських інститутів. За різні суми хабарів він оформляв на навчання військовозобов’язаних, що дозволяло їм претендувати на відтермінування від призову.

Нагадаємо, у рамках уже проведених розслідувань з організації в Україні схем для ухилення від мобілізації встановлені факти незаконного збагачення військкомів на понад 255 мільйонів гривень. Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року.

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