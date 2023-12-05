Відмова у виїзді з України: Порошенко подасть в суд

П'ятий президент України, нині депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив про намір подати судові позови щодо всіх посадових осіб, причетних до відмови йому у виїзді в закордонне відрядження.

"Ми не можемо залишити без реакції і незаконні дії керівництва прикордонників, незаконні дії керівництва парламенту, незаконні дії Служби безпеки України, на які їх штовхають окремі особи в Офісі президента. Хочу наголосити, що я дав доручення своїм адвокатам, сьогодні і завтра будуть подані низка юридичних документів", - сказав він на брифінгу ввечері понеділка, 4 грудня.

За його словами, буде подана "заява про злочин, про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту, яке прийняло незаконне рішення, що не відповідає законам "Про статус народного депутата", "Про регламент" і Конституції". Також Порошенко повідомив про намір оскаржувати постанову Кабінету міністрів щодо "обмеження діяльності народних депутатів".

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Порошенко про плани зустрічей з "україноскептиками"

За словами Порошенка, він планував відвідати Польщу, де були передбачені зустрічі з керівництвом Сейму, а потім США, де були передбачені зустрічі з керівниками комітетів Конгресу.

Водночас він заявив, що в грудні не планував зустрічей з лідерами держав, яких відносять до скептиків членства України в Європейському Союзі. При цьому він зазначив, що дійсно планував такі зустрічі в листопаді. "Я і мої служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносять до скептиків, серед них є і Угорщина, і Словаччина, й інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю", - сказав він, зауваживши, що тоді йому відмовили у дозволі на виїзд з України.

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СБУ: Порошенку відмовили у виїзді через плани зустрічі з Орбаном

1 грудня Порошенка не випустили з України через скасоване парламентом відрядження. Перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко пояснив, що причиною став лист "зі службовою інформацією".

Згодом СБУ заявила, що Порошенко мав зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, а також неодноразово закликав зняти санкції з РФ. За даними спецслужби, цю зустріч Росія планувала використати в своїх інформаційно-психологічних операціях проти України.

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