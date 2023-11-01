Президент Сербії призначив дострокові парламентські вибори

Про розпуск парламенту та проведення позачергових парламентських виборів президента Сербії Александара Вучича попрохав уряд. Кабінет міністрів вважає, що це сприятиме зниженню напруженості в країні.

Президент Сербії Александар Вучич у середу, 1 листопада, на тлі масових протестів оголосив розпуск парламенту та проведення дострокових виборів. Парламентські вибори будуть проведені 17 грудня разом з місцевими виборами у 65 муніципалітетах, зокрема у столиці країни Белграді.

З проханням про позачергові парламентські вибори виступив уряд Сербії, мотивувавши це вимогою "частини громадськості" та опозиційних партій. В урядовій заяві, опублікованій 30 жовтня, йшлося про те, що дострокове голосування забезпечить "зниження напруженості між протилежними позиціями в суспільстві".

У Сербії з травня, коли сталися два масові убивства 18 людей, не вщухають антиурядові протести. Протестувальники звинувачують підконтрольні Вучичу ЗМІ у розпалюванні атмосфери ненависті та пропагуванні насильства.

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Єврокомісія закликає Сербію нормалізувати відносини з Косовим

"Ми живемо в такий час, коли всім нам необхідно бути єдиними у боротьбі за життєво важливі інтереси Сербії, в якій ми зазнаватимемо тиску як за нашу позицію щодо Косова, так і щодо інших регіональних та глобальних питань", - заявив президент Вучич під час оголошення свого рішення щодо дострокових виборів. Термін повноважень нинішнього парламенту мав сплинути у 2026 році.

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До Сербії 31 жовтня прибула з візитом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). У Белграді вона закликала владу Сербії до нормалізації відносин із республікою Косово, яку вона відвідала перед цим. Фон дер Ляєн також закликала Сербію приєднатися до західних санкцій проти Росії у відповідь на її вторгненням в Україну, боротися з корупцією та організованою злочинністю та відстоювати верховенство права.