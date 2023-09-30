НАТО спрямує в Косово додаткові сили

Посилення миротворчої місії НАТО в Косові необхідне для стабілізації ситуації на півночі регіону, заявив генсек альянсу Столтенберг. США закликали Сербію відвести війська від кордону з Косовом.

Рада НАТО дозволила спрямувати в Косово додаткові сили в рамках очолюваної альянсом миротворчої місії KFOR для стабілізації конфлікту, що загострився із Сербією. "З травня ми посилили присутність сил KFOR. Учора Північноатлантична рада схвалила залучення додаткових сил, щоб відповісти на поточну ситуацію", - йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій у п'ятницю, 29 вересня.

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У документі не уточнюється, скільки саме військових і з яких країн буде направлено до Косова. Міністерство оборони Великобританії повідомило, що передало НАТО командування над одним із батальйонів Сухопутних військ ЗС королівства. За даними відомства, цей батальйон уже прибув у регіон для давно запланованих навчань.

НАТО і США закликали до деескалації

Столтенберг закликав сторони конфлікту докласти зусиль для зниження напруженості. "Ми закликаємо всі сторони до термінової деескалації. Ми продовжуємо закликати Белград і Приштину брати участь у діалозі за сприяння ЄС, оскільки це єдиний спосіб розв'язати невирішені проблеми і досягти рішень, які поважають права всіх спільнот. Це ключ до міцної безпеки в Косові і стабільності в регіоні", - йдеться в заяві.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з президентом Сербії Александаром Вучичем заявив про необхідність "негайної деескалації та повернення до діалогу". Водночас Вашингтон звернувся до Белграда із закликом відвести свої війська від кордону з Косовом. "Ми спостерігаємо значну військову присутність Сербії на кордоні з Косовом", - заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, йдеться про "безпрецедентне розгортання Сербією передової артилерії, танків і механізованих піхотних підрозділів".

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив стурбованість стягуванням сербських військ поблизу кордону з Косовом в телефонній розмові з косовським прем'єр-міністром Альбіном Курті. Під час розмови обговорили діалог між Косовом і Сербією за сприяння Європейського Союзу, який, як наголосив Салліван, "є єдиним довгостроковим рішенням для забезпечення стабільності на всій території Косова", зазначено в повідомленні Білого дому.

Ситуація на півночі Косова ускладнилася минулими вихідними. Влада Косова заявила, що поліція вступила в бій із 30 озброєними сербами, які в ніч на 24 вересня увірвалися в косовське село Банска і забарикадувалися в сербському православному монастирі. Трьох нападників і одного поліцейського було вбито.