У Косові сталася сутичка між озброєними людьми і владою

Сутичка між озброєними людьми і правоохоронцями у Косові сталася після того, як поліцейський патруль потрапив у засідку, а один правоохоронець загинув, заявив прем'єр країни.

На півночі Косова у неділю, 24 вересня, сталася сутичка між озброєними людьми і владою після того, як поліцейський патруль потрапив у засідку, а один правоохоронець був убитий. Про це повідомляє прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, цитує AFP. Агенція наголошує, що напад і перестрілка стали однією з найсерйозніших ескалацій в Косові за останні роки після місяців зростання напруженості і затягування переговорів між урядом у Приштині і Сербією.

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Курті заявив, що щонайменше 30 озброєних людей були оточені силами правопорядку, і закликав їх здатись. Група знаходилася в монастирі і навколо нього поблизу села Баньско, де патруль потрапив у засідку рано вранці в неділю, додав він. Тоді один поліцейський загинув і ще один - зазнав поранень. За даними влади, збройний напад на патруль стався тоді, коли він наближався до заблокованої дороги біля кордону з Сербією.

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"Як тільки вони прибули до місця, звідки надійшло повідомлення про блокування, поліцейські підрозділи були атаковані з кількох різних позицій із застосуванням арсеналу вогнепальної зброї", - йдеться в заяві поліції.

Прем'єр-міністр Косова Курті поспішив засудив напад, назвавши засідку біля Баньска терористичним актом та поклав відповідальність на сербський уряд. Президент Сербії Александар Вучич має виступити перед ЗМІ пізніше в неділю.

Провалені переговори

Цей інцидент стався більш, ніж через тиждень після того, як переговори між лідерами Сербії і Косова, спрямовані на поліпшення відносин, не змогли досягти прориву у Брюсселі за посередництва ЄС.

AFP наголошує, що дипломатична патова ситуація виникла на тлі напруженості на неспокійній півночі країни, яка тліла місяцями після рішення уряду Приштини призначити мерів етнічних албанців у чотирьох муніципалітетах з сербською більшістю в травні цього року. Цей крок спровокував один з найсильніших спалахів заворушень на півночі за останні роки. За цим послідували демонстрації, арешт Сербією трьох косовських поліцейських і жорстокі заворушення з боку сербських протестувальників, під час яких було поранено понад 30 миротворців НАТО.

Косово залишається в переважній більшості населеним етнічними албанцями, але на північних ділянках території поблизу кордону з Сербією етнічні серби залишаються більшістю в кількох муніципалітетах.

У ЄС засудили напад на поліцейських

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель виступив проти нападу на поліцію в Косові в неділю. "Я найрішучішим чином засуджую жахливий напад озброєної банди на офіцерів косовської поліції", - йдеться в заяві Борреля. "Всі факти цього нападу мають бути встановлені. Винні повинні постати перед правосуддям", - сказав він. Ще більше людей знаходяться під загрозою внаслідок ситуації в околицях монастиря Банська, і це необхідно припинити, наголосив він.